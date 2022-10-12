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تكنولوجيا الأعمال

شاهد: متحف المستقبل في دبي يعين أول موظف آلي

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الروبوت أميكا في متحف دبي للمستقبل
الروبوت أميكا في متحف دبي للمستقبل   -   حقوق النشر  AFP Photo

انضم عضو جديد "غير عادي" إلى طاقم متحف دبي للمستقبل، هذا الموظف غير العادي ما هو إلا روبوت يعد الأكثر تقدماً في العالم، ويلقب بأميكا Ameca.  تحيي أميكا الزوار وتتفاعل معهم عند مدخل معرض "اليوم.. غداً Tomorrow Today". 

يذكر أن أميكا انضمت إلى طاقم الموظفين في وقت يستضيف فيه المتحف الدورة الأولى من منتدى دبي للمستقبل، الذي يوفر منصة دولية لـ400 شخص من المهتمين بالمستقبل من حول العالم، ليعملوا على "تشكيل المستقبل".

يقول ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن المتحف عمل مع إنجينييرد آتس Engineered Arts الرائدة عالمياً في هندسة الروبوتات لإحضار أميكا إلى متحف المستقبل، ووصف المنصور أميكا بالروبوت الأكثر تطوراً في العالم بسبب استخدامه للذكاء الاصطناعي وحركته الإلكترونية وتعبيرات وجهه وقدرته على التواصل البصري. 

ويؤكد المنصوري أن المتحف يعمل بشكل مستمر مع شركائه لجلب أحدث التقنيات، وبناء على هذا سيستمر أميكا بالتطور،إضافة إلى نماذج أولية أخرى ستصل المتحف في الأشهر القليلة المقبلة".