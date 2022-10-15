English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تكنولوجيا الأعمال

إندونيسيا تحظر اثنين من مكونات "الدواء القاتل" شراب السعال بعد وفاة أطفال في غامبيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف تظهر زجاجات أدوية مصنوعة من بول البقر في صيدلية شري جاغاناث ماندير أوشادالايا في أحمد آباد.
صورة من الارشيف تظهر زجاجات أدوية مصنوعة من بول البقر في صيدلية شري جاغاناث ماندير أوشادالايا في أحمد آباد.   -   حقوق النشر  AFP/Sam PANTHAKY

حظرت إندونيسيا يوم السبت اثنين من مكونات دواء شراب للسعال لهما صلة بوفاة 70 طفلاً في غامبينا تحقق في إصابات كلى حادة أودت بحياة أكثر من 20 طفلاً في العاصمة جاكرتا هذا العام.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم تداول الغذاء والدواء (بي.بي.أو.إم) إنها تحقق كذلك في احتمال أن يكون هذان المكونان، وهما ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، قد أحدثا تلوثاً لمواد أخرى تستخدم كمذيبات.

وتحقق غامبيا والهند في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يُعتقد أنها مرتبطة بأدوية السعال التي تصنعها شركة ميدين فارماسوتيكالز ومقرها نيودلهي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها وجدت مستويات "غير مقبولة" من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة، في أربعة من منتجات شركة ميدين.

وقالت هيئة (بي.بي.أو.إم) في بيان "لتوفير الحماية للجمهور، وضعت الهيئة شرطاً عند التسجيل يقضي بعدم السماح باستخدام جميع منتجات الشراب الطبي للأطفال والبالغين التي تحتوي على ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول".

المصادر الإضافية • رويترز