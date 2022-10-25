English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تكنولوجيا الأعمال

مجموعة ميتا تعلن إصلاح العطل في تطبيق واتساب وتعتذر للمستخدمين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
واتساب
واتساب   -   حقوق النشر  ΑP

أكّدت مجموعة ميتا الثلاثاء أنها أصلحت العطل العالمي الذي عرقل إرسال وتلقي الرسائل عبر تطبيق واتساب للمراسلة الفورية.

وقال ناطق باسم ميتا لوكالة فرانس برس "ندرك أن الناس واجهوا مشكلات في إرسال الرسائل عبر واتساب اليوم. لقد حلّينا المشكلة ونعتذر عن أي ازعاج"

وكان موقع "داون ديتيكتور" قد أفاد في وقت سابق الثلاثاء أن "تقارير المستخدمين تشير إلى أن واتساب يواجه مشكلات منذ الساعة" 07,17 بتوقيت غرينتش. وأحصى الموقع آلاف الشكاوى من مستخدمي الإنترنت.

وقال مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم غير قادرين على الوصول إلى التطبيق أو إرسال الرسائل.

وواجهت مجموعة "ميتا" الشركة الأمّ لواستاب، انقطاعًا كبيرًا وغير مسبوق لخدماتها العام الماضي.