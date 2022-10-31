لبنان يتلقى الدفعة الأولى من لقاحات الكوليرا

قال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض‭ ‬يوم الاثنين إن الدفعة الأولى من لقاحات الكوليرا وصلت، للمساعدة في مكافحة حالات الإصابة المتصاعدة التي بلغت قرابة 1500 حالة.

ولم يحدد أبيض عدد اللقاحات التي وصلت إلى البلاد. ولم ترد وزارة الصحة على طلبات رويترز لمزيد من التفاصيل. وقال أبيض في مؤتمر صحفي إن "للقاح دور أساسي في الوقاية من انتشار الكوليرا والحد من ذلك".

وسجل لبنان حتى يوم الأحد 1447 إصابة بينها 17 حالة وفاة، منذ بدء تفشي المرض في بداية الشه،ر مع تسجيل حالات في العاصمة بيروت وجنوبها. وتركزت معظم الإصابات في ببنين، وهي بلدة في منطقة عكار الشمالية النائية، حيث تم تسجيل الحالة الأولى.

وأقامت السلطات الصحية هناك مستشفى ميدانيا لعلاج الحالات المشتبه بها، حيث يتلقى المرضى السوائل عن طريق الحقن الوريدي. وجلس صبيان صغيران شقيقان بجانب بعضهما البعض على سرير واحد في المستشفى، بينما أحضرت أم ابنها الصغير للتأكد مما إذا كان قد أصيب بالكوليرا أيضا.

تنتشر الكوليرا عادة من خلال المياه أو الطعام أو الصرف الصحي الملوث. ويمكن أن يسبب المرض الإسهال الشديد والجفاف، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا ترك دون علاج.

وقد سجل لبنان أول حالة إصابة في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، مما يشير إلى عودة ظهور بكتيريا شوهدت آخر مرة في البلاد في عام 1993. وربطت منظمة الصحة العالمية عودة الكوليرا بتفشي المرض في أفغانستان، حيث انتشر عبر إيران والعراق وسوريا المجاورة قبل أن يصل إلى لبنان.

وتكافح وزارة الصحة اللبنانية، مثلها مثل باقي المؤسسات العامة، من أجل المواكبة في الخدمات مع استنزاف موارد الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. وقال أبيض إن اللقاحات التي وصلت إلى لبنان يوم الاثنين تم تزويده بها بمساعدة الحكومة الفرنسية.