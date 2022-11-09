بريطانيا ستقدم قروضا للبلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ

قالت وزارة المالية البريطانية يوم الثلاثاء إن لندن تعتزم تقديم قروض جديدة لدعم أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما يشمل خيار تأجيل سداد الديون في حالة وقوع كوارث.

وأفادت الوزارة في بيان بأن وكالة تمويل الصادرات البريطانية ستقدم مثل هذه القروض للبلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وستُقدم تفاصيل الخطط في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد في شرم الشيخ بمصر، حيث ركزت المناقشات بين قادة العالم حتى الآن على ضرورة تقديم الدول الأكثر ثراء المزيد لمساعدة الدول النامية في التعامل مع أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

وقال وزير المالية البريطاني جيمس كارتليدج في بيان "أنا فخور بأن وكالة تمويل الصادرات البريطانية هي أول وكالة لائتمان الصادرات في العالم تقدم قروضا تعلق مدفوعات خدمة الديون للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية والكوارث الطبيعية".

وقالت الوزارة إن المقترحات ستسمح للدول المعرضة للخطر بتأجيل سداد الديون لتوفير الموارد من أجل تمويل الإغاثة من الكوارث.