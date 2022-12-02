تويتر يوقف حساب كانييه وست مجددا بسبب "الإعجاب بهتلر"

علقت شركة تويتر يوم الجمعة مجددا حساب مغني الراب الأمريكي الشهير‭‭‭ ‬‬‬كانييه وست بعد شهرين فقط من إعادة تفعيل حسابه، وذلك بتهمة "التحريض على العنف" بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود.

وكتب إيلون ماسك مالك تويتر في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس "بذلت قصارى جهدي. رغم ذلك، انتهك مرة أخرى قواعدنا ضد التحريض على العنف. سيعلق الحساب".

تغريدة ماسك Twitter

ويعلق ماسك بذلك على صورة نشرها مغني الراب الذي يواجه عزلة متزايدة بعد تصريحات معادية للسامية وتعبيره عن إعجابه بشكل واضح بهتلر.

وفي أكتوبر تشرين الأول رحب ماسك، الذي يصف نفسه بأنه داعم مطلق لحرية التعبير، بعودة مغني الراب المعروف الآن باسم ييه، إلى تويتر.

وفرضت المنصة قيودا مساء يوم الخميس على إحدى تغريدات ييه. وتم تعليق حسابه في غضون ساعة من رد ماسك على أحد مستخدمي تويتر الذي قال "إيلون أصلح (حساب) كانييه رجاء".

كان تويتر قد أعاد تفعيل حساب مغني الراب قبل إتمام استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.