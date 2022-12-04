شاهد | رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة "ناجحة" دامت ستة أشهر

أفاد تلفزيون الصين المركزي أن ثلاثة رواد فضاء صينيين هبطوا على الأرض يوم الأحد على متن كبسولة العودة لسفينة الفضاء شنتشو-14، ما ينهي مهمة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الصينية.

وكان رواد الفضاء الثلاثة، القائد تشن دونغ والرائدة ليو يانغ وزميلها تساي شيوي تشه، يشرفون على الفترة النهائية المحورية من تشييد محطة الفضاء، التي اكتملت في نوفمبر-تشرين الثاني.

وقال الرواد جميعاً في تسجيل صوتي أذاعه تلفزيون الصين المركزي إنهم يشعرون أنهم بخير بعد الهبوط.

وأفاد التلفزيون بأن الكبسولة هبطت في موقع هبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين الساعة 8:09 مساء بالتوقيت المحلي (1209 بتوقيت غرينتش).

وأعلن موظفون بوكالة الفضاء أن المهمة بأكملها، التي بدأت في الخامس من يونيو-حزيران، نجحت "نجاحاً تاماً".

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الموظفين في موقع الهبوط أخرجوا الطاقم البادي عليه الإنهاك واحدا تلو الآخر وبحلول الساعة التاسعة مساء كان ثلاثتهم قد خرجوا سالمين من الكبسولة.

ووصل طاقم جديد من ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى المحطة على متن سفينة الفضاء شنتشو-15 يوم الأربعاء لتولي زمام الأمور مكانهم.

وتمثل المحطة إنجازاً هائلاً في برنامج الفضاء الصيني المأهول الذي بدأ قبل ثلاثة عقود، واعتُمد لأول مرة عام 1992. وتشكل أيضاً بداية إقامة صينية دائمة في الفضاء.

وبدأ تشييد المحطة في أبريل-نيسان من العام الماضي بإطلاق أول وأضخم وحدة من وحداتها الثلاث، تيانخه، لتكون مقر إقامة رواد الفضاء الزائرين.