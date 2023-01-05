شاهد | "بي إم دبليو" تعرض في لاس فيغاس نموذجاً أولياً لسيارة متغيرة اللون

كشفت "بي إم دبليو" في لاس فيغاس الأربعاء عن نموذج أولي لسيارة ذات لون قابل للتغيّر، تتميز بالتقنيات الرقمية الحاضرة بقوة في داخلها، ومنها مثلاً عرض المعلومات على كامل الزجاج الأمامي.

وأمكن للجمهور الاطلاع على السيارة التي تحمل اسم BMW i Vision Dee خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، ضمن عرض صغير شارك فيه الممثل أرنولد شوارزنيغر.

وسبق لـ"بي إم دبليو" أن كشفت في المعرض نفسه العام الفائت عن سيارة ذات لون قابل للتغيّر، ولكن ضمن درجات الرمادي فقط.

أما هيكل النموذج الأولي الجديد فيمكن أن يكتسي مجموعة من الألوان، على شكل خطوط أو مربعات.

وسيُلهم نموذج هذه السيارات مركبات الشركة في المستقبل، ومن ذلك مثلاً أن عرض بيانات السرعة والاتجاه وسواها على كامل عرض الزجاج الأمامي، كما في هذا النموذج، سيصبح متاحاً اعتباراً من سنة 2025.

كذلك أشارت "بي إم دبليو" إلى إمكان عرض الصور في الواقع المعزز، أو حتى تحويل الزجاج الأمامي بالكامل إلى شاشة، وهي تقنيات يُفترض أن تتيح المزج بين "العالمين الحقيقي والافتراضي".

وعلّق أرنولد شوارزنيغر بقوله إنه كان "قلقاً قليلاً" في شأن الإكثار من اعتماد التكنولوجيا في السيارات. وذكّر نجم "ذي تيرمينيتور" بأن "الآلة كانت تمثّل العدو" في معظم أفلامه.