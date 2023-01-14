متحور أوميكرون إكس.بي.بي.1.5 وراء 43 بالمئة من حالات كوفيد في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة إن التقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون إكس.بي.بي.1.5 سريع الانتشار تسبب في 43 بالمئة من حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير- كانون الثاني.

وتسبب المتحور في 30 بالمئة من الحالات في الأسبوع الأول من يناير- كانون الثاني، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6 بالمئة.

ومتحور إكس.بي.بي.1.5 ذو الصلة بأوميكرون هو حاليا المتحور الأكثر انتقالا. وهو أحد سلالات إكس.بي.بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر- تشرين الأول، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع إن إكس.بي.بي.1.5 ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استنادا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الانتشار المتزايد لحالات إكس.بي.بي.1.5 تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق بي.كيو.1.1 وبي.كيو.1 المتفرعين من بي.إيه.5.