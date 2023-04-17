"سيغا" تعتزم طرح عرض للاستحواذ على الشركة المصممة للعبة "انغري بيردز"

بقلم: يورونيوز

تعتزم شركة "سيغا" اليابانية طرح عرض وديّ للاستحواذ على شركة "روفيو" التي تحظى لعبتها "انغري بيردز" بشعبية كبيرة، لقاء 768 مليون دولار تقريباً، على ما أفادت الشركتان المطوّرتان لألعاب الفيديو.

وأشارت "سيغا" و"روفيو"، في بيان مشترك، إلى أنّ العرض الذي تتخطى قيمته السعر الذي أغلق عليه سهم "روفيو" الجمعة بـ19%، يأتي ضمن "الهدف الطويل الأمد" المتمثل في طرح لعبة "سونيك هيدجهوغ" عبر الهواتف المحمولة.

وبعد النجاح العالمي الذي حققته لعبة "أنغري بيردز" في العام 2010، استمرت "روفيو" بالاعتماد بصورة كبيرة على لعبتها هذه لعدم قدرتها على ابتكار لعبة أخرى، مما أدى إلى ركود في نموّها.

وحققت المجموعة المتخصصة في ألعاب الأجهزة المحمولة والتي جرى طرحها في البورصة عام 2017، إيرادات بـ 3486,76 مليون دولار العام الفائت، مع صافي أرباح بلغ نحو 34 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة "روفيو" التي تضم نحو 500 موظف، المساهمين بقبول العرض القائل بسعر 10,15 دولاراً للسهم الواحد.

ورأى رئيس المجموعة الفنلندية ألكسندر بيلوتييه- نورمان، في بيان، "أنّ جمع نقاط القوة لـ+روفيو+ و+سيغا+ سيفضي إلى مستقبل مذهل".

وعند حوالي الساعة 7,45 بتوقيت غرينتش، قفز سهم "روفيو" في بورصة هلسنكي بنسبة 18% ليصل إلى 10,06 دولارات.

وتعتزم "سيغا" طرح عرض الاستحواذ في أوائل أيار/مايو وحتى تموز/يوليو، في حين ستتم عملية الشراء خلال الربع الثالث من السنة، بحسب المجموعة.

ومع استحواذها على "روفيو"، تكون "سيغا" قد سيطرت أيضاً على منصة الألعاب الخاصة بالهواتف المحمولة "بيكن"، وفق المجموعة.