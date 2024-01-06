امتلاء المستشفيات.. فيروس تنفسي يصيب الأطفال في رومانيا

بقلم: يورونيوز

أمضت إحدى الأمهات الأسبوع الماضي في المستشفى مع طفليها، أصغرهما يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

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تمتلئ المستشفيات في رومانيا بالأطفال الذين يعانون من الالتهابات الفيروسية التنفسية المختلفة، حيث كانت غرف الطوارئ مكتظة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويصل عدد متزايد من الأطفال وهم يعانون من أعراض مثل الحمى وصعوبة التنفس والسعال الشديد، ويتطلب بعضهم دخول المستشفى.

وفي جالاتي، الواقعة في شرق رومانيا، تستقبل وحدة استقبال الطوارئ بمستشفى الأطفال ما يقرب من 200 طفل يعانون من أشكال مختلفة من نزلات البرد يوميًا.

وعنابر هذا المستشفى مشغولة بالكامل، ويوجد حاليًا 170 طفلاً، تم تشخيص إصابة معظمهم بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة أو الفيروسات أو الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي أو كوفيد-19.

وأمضت إحدى الأمهات الأسبوع الماضي في المستشفى مع طفليها، أصغرهما يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

وبحسب الأطباء، فإن الأطفال يميلون إلى ظهور علامات المرض بشكل رئيسي في المساء والليل، وينصح الآباء بإحضار أطفالهم إلى المستشفى بشكل عاجل إذا لاحظوا ارتفاع في درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس أو علامات الجفاف.

وللحد من خطر الإصابة بالمرض، أوصى الأطباء بتجنب الأماكن المزدحمة، وممارسة إجراءات النظافة الجيدة، والتطعيم ضد الأنفلونزا، وارتداء الأقنعة الصحية.