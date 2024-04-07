بايدن يتوعد نتنياهو.. تغيير سياسة الحرب في غزة أو مواجهة عواقب وخيمة

بقلم: يورونيوز

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطَّلع اليوم (الأحد) قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمتهما الأخيرة، بعواقب وخيمة إذا لم يغير طريقة تعاطيه مع الحرب في غزة.

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وحذَّر بايدن نتنياهو من أن أمريكا ستعيد النظر في طريقة دعمها لإسرائيل، إن لم تتحسن ظروف المدنيين في غزة، وأن إبطاء إمدادات إسرائيل بالأسلحة سيكون العقاب الأكثر ترجيحاً، بحسب ما ورد في شبكة "سي إن إن".

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أن مسألة دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية الحالية هي مسألة معقدة، وقد لا تتوقف عند المساعدات العسكرية، بل من الممكن أن تشمل تغيير خطاب بايدن بشكل جذري حول دعم إدارته للحرب.

وتطرق الرئيس جو بايدن إلى العديد من المطالب في مكالمته الهاتفية مع نتنياهو، ومن بينهم: فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال قطاع غزة وميناء أشدود في جنوب إسرائيل أمام المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السماح بوصول أكبر للإمدادات عبر معبر كرم أبو سالم.

وبحسب ما أشارت إليه شبكة "سي إن إن"، فإن الرئيس بايدن أصر على رئيس الوزراء أن يعلن عن التحركات، والخطوات بأسرع وقت ممكن.

وتخطط إدارة بايدن خلال شهر أبريل/نيسان لمراقبة الخطوات الجديدة التي ستتخذها إسرائيل للتخفيف من الأزمات المدنية والإنسانية في غزة. ولكن من غير الواضح أيضًا كيف سيقيس بايدن التزام إسرائيل بتصحيح المسار.

ويزعم مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، أنّ غارة الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال المطبخ المركزي العالمي (WCK) يوم الاثنين هي التي دفعت إلى إجراء مكالمة يوم الخميس بين الرئيسين.

وينظر المسؤولون الأمريكيون إلى الحادث، الذي أودى بحياة مواطن كندي أمريكي مزدوج، على أنه مأساة صارخة تجسد مخاوف إدارة بايدن المتزايدة بشأن الاستراتيجية الحربية لإسرائيل.