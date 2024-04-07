شاهد: للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. شاحنات محملة بالوقود والأدوية تدخل شمال قطاع غزة

صفق سكان غزة فرحا بدخول شاحنات كانت ترافقها سيارات الأمم المتحدة إلى شمال القطاع محملة بالوقود والأدوية المخصصة إلى مستشفيات العودة وكمال عدوان.

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تداولت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام دخول ثلاث شاحنات مساعدات محملة بالوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، يوم السبت شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين.

وأشارت مصادر إعلامية أن الشاحنات التي دخلت معها سيارات تابعة للأمم المتحدة دخلت عبر معبر إيرز.

وتمّ تخصيص شاحنات المساعدات لمستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان الحكومي، الذي يعدّ أحد أكبر مستشفيات القطاع في بيت لاهيا، شمال القطاع. واستقبلت شاحنات المساعدات بالهاتافات والتصفيق من قبل السكان.