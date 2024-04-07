بعد مقتل عمال الإغاثة البريطانيين.. المملكة مصدومة من "حمام الدم" في غزة

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنّ المملكة المتحدة "مصدومة من حمام الدم" في غزة، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوضع حدّ لهذه الحرب.

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وقال سوناك "نحن نواصل الدفاع عن حقّ إسرائيل في هزيمة تهديد إرهابيي حماس والدفاع عن أمنها، لكنّ المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من حمّام الدم، وقد روّعنا مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين نقلوا الطعام للمحتاجين في غزة".

وأشار سوناك إلى أنّ "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي. يجب إطلاق سراح الرهائن. والمساعدات يجب أن تتدفق".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدّي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد، وهذه هي أسرع طريقة لإخراج الرهائن وتوصيل المساعدات".

وأضاف "من أجل مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يستحقون جميعا العيش في سلام وكرامة وأمن، فإنّ هذا هو ما سنواصل العمل لتحقيقه".

وكان قد دعا هذا الأسبوع أكثر من 600 قاضٍ ومحامٍ بريطاني، من بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الحكومة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد مقتل ستة من عمال الإغاثة الأجانب، بينهم ثلاثة بريطانيين، في غارة إسرائيلية على غزة.