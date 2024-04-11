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شاهد: صاروخ "فالكون 9" يوصل قمراً اصطناعياً إلى الفضاء ويعود إلى الأرض

صاروخ من طراز فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس ينطلق من محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية ـ أرشيف
صاروخ من طراز فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس ينطلق من محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية ـ أرشيف Copyright Craig Bailey/AP
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: صاروخ فالكون 9 يوصل قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء ويعود إلى الأرض

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أطلقت شركة سبايس إكس SpaceX صاروخًا من طراز فالكون 9 Falcon اليوم الخميس إلى الفضاء، حاملًا على متنه قمرا اصطناعيًا، وذلك في مهمة تابعة للقوات الفضائية للولايات المتحدة الأمريكية تحمل اسم USSF-62. وانطلق الصاروخ يوم الخميس وعلى متنه القمر الاصطناعي من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الساعة 7:25 صباحًا بالتوقيت المحلي. وتظهر اللقطات كيف عاد صاروخ فالكون 9 إلى قاعدتع بشكل عمودي بعد أن أوصل القمر إلى مداره.

وستضع المهمة قمرًا اصطناعيًا من طراز WSF-M في مدار منخفض حول الأرض. ويهدف هذا القمر حسب وسائل إعلام أمريكية إلى توفير بيانات استخباراتية عن الطقس للعمليات العسكرية في جميع مجالات القتال الحربي.

المصادر الإضافية • أ ب / SpaceX

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