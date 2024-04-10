شاهد: حرب الألتراس تشتعل قبل مباراة باريس وبرشلونة وتعزيزات أمنية على خلفية تهديدات من داعش

بقلم: يورونيوز

تواجد أمني كثيف في العاصمة الفرنسية قبل مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة وسط تهديد إرهابي من قبل ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

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عززت السلطات الفرنسية من إجراءاتها الأمنية في محيط العاصمة باريس وضواحيها، عشية المباراة، التي تجمع باريس سان جيرمان بنادي برشلونة في إطار ذهاب ربع النهائي لدوري الأبطال.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد أعلن يوم الثلاثاء أن ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، "يهدد" باستهداف المباراة. وأعلن دارمانان: "لقد عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية بعد تهديد تحدث عنه تنظيم الدولة في العراق والشام علناً".

ويبدو أن التنظيم المتطرف هدّد مباريات ذهاب ربع النهائي لدوري الأبطال، والمقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، وليس بالتحديد في فرنسا، عبر قنوات التواصل الخاصة به حيث أصدرت وسيلة إعلامية مرتبطة بالجماعة الإرهابية عدة منشورات تدعو إلى شن هجمات على الملاعب التي تستضيف مباريات ربع النهائي في باريس ومدريد ولندن.

وفي بيان قبل مباريات الثلاثاء، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "الاتحاد على علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة، التي تمّ توجيهها ضدّ مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهو على اتصال وثيق مع السلطات في الملاعب المعنية".

ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل يوم الثلاثاء حيث استضاف ريال مدريد مانشستر سيتي في العاصمة الإسبانية واستقبل أرسنال بايرن ميونيخ في لندن.

بيان رسمي من ألتراس باريس سان جيرمان لتحذير برشلونة

كما أصدر ألتراس باريس سان جيرمان بياناً وجه في رسالة جريئة للغاية إلى نادي برشلونة وصفه فيها بالنادي "الحقير"، واتهمه بتلقي معاملة تفضيلية من الحكام، وذلك قبل لقاء الفريقين في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر ألتراس باريس سان جيرمان بياناً على صفحته الرسمية على منصة "إكس" قال فيه: "يوم الأربعاء المقبل سيلعب فريقنا ضد برشلونة، بالنسبة لنا فقد بدأت المباراة منذ صافرة النهاية في لقاء كليرمونت في الدوري".

وأضاف الألتراس في بيانه: "نادي برشلونة الحقير الذي يتمتع غالباً بمجاملات من الحكام، يجب أن يشعر بأنه في أرض معادية، من واجبنا أن نجعل حديقة الأمراء قلعة مخيفة للخصم، ومع تصميم فريقنا، يجب أن نكون غير قابلين للخسارة".