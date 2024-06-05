رقم قياسي جديد.. رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو يقضي 1000 يوم في الفضاء

حصل كونونينكو على الرقم القياسي التراكمي للزمكان لأول مرة في فبراير-شباط 2024، عندما تجاوز إجمالي 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية، التي سجلها مواطنه الروسي جينادي بادالكا في العام 2015.

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أصبح رائد فضاء روسي يبلغ من العمر 59 عاما، أول شخص يقضي ألف يوم في الفضاء حسبما أكدته وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس". ويتعلق الأمر بأوليغ كونونينكو الذي حقق هذا الإنجاز الثلاثاء، بعد أن قام بخمس رحلات إلى محطة الفضاء الدولية يعود تاريخها إلى العام 2008.

بدأت رحلته الحالية إلى محطة الفضاء الدولية في الـ 15 سبتمبر-أيلول 2023، عندما انطلق مع رائد فضاء ناسا لورال أوهارا ومواطنه نيكولاي تشوب.

وحصل كونونينكو على الرقم القياسي التراكمي للزمكان لأول مرة في فبراير-شباط 2024، عندما تجاوز إجمالي 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية، التي سجلها مواطنه الروسي جينادي بادالكا في العام 2015.

وفي حال انتهاء مهمة أوليغ كونونينكو كما هو مقرر في الـ23 سبتمبر-أيلول المقبل، سيكون قد أمضى إجمالي 1110 يومًا في المدار.

وقال كونونينكو في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "هناك وعي بأنك حققت شيئًا جديدًا ومهمًا، وأنك تغلبت على معلم معين، ولمست المجهول. إنه يمنحك الثقة والفخر بالعمل الذي قمت به". كما أخبر كونونينكو "تاس" أن زملائه الأمريكيين في محطة الفضاء الدولية كانوا من بين أول من هنأه على إنجازه.

تعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان فيها بشكل وثيق بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير-شباط 2022.

وأعلنت "روسكوزموس" في ديسمبر-كانون الأول الماضي أن برنامج الرحلات الجوية مع وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية قد تم تمديده حتى عام 2025.