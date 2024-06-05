Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

رقم قياسي جديد.. رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو يقضي 1000 يوم في الفضاء

رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، أحد أفراد طاقم المهمة القادمة إلى محطة الفضاء الدولية
رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، أحد أفراد طاقم المهمة القادمة إلى محطة الفضاء الدولية Copyright Pavel Golovkin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Pavel Golovkin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  Adel Dellal
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

حصل كونونينكو على الرقم القياسي التراكمي للزمكان لأول مرة في فبراير-شباط 2024، عندما تجاوز إجمالي 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية، التي سجلها مواطنه الروسي جينادي بادالكا في العام 2015.

اعلان

أصبح رائد فضاء روسي يبلغ من العمر 59 عاما، أول شخص يقضي ألف يوم في الفضاء حسبما أكدته وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس". ويتعلق الأمر بأوليغ كونونينكو الذي حقق هذا الإنجاز الثلاثاء، بعد أن قام بخمس رحلات إلى محطة الفضاء الدولية يعود تاريخها إلى العام 2008.

بدأت رحلته الحالية إلى محطة الفضاء الدولية في الـ 15 سبتمبر-أيلول 2023، عندما انطلق مع رائد فضاء ناسا لورال أوهارا ومواطنه نيكولاي تشوب.

وحصل كونونينكو على الرقم القياسي التراكمي للزمكان لأول مرة في فبراير-شباط 2024، عندما تجاوز إجمالي 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية، التي سجلها مواطنه الروسي جينادي بادالكا في العام 2015.

وفي حال انتهاء مهمة أوليغ كونونينكو كما هو مقرر في الـ23 سبتمبر-أيلول المقبل، سيكون قد أمضى إجمالي 1110 يومًا في المدار.

وقال كونونينكو في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "هناك وعي بأنك حققت شيئًا جديدًا ومهمًا، وأنك تغلبت على معلم معين، ولمست المجهول. إنه يمنحك الثقة والفخر بالعمل الذي قمت به". كما أخبر كونونينكو "تاس" أن زملائه الأمريكيين في محطة الفضاء الدولية كانوا من بين أول من هنأه على إنجازه.

تعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان فيها بشكل وثيق بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير-شباط 2022.

وأعلنت "روسكوزموس" في ديسمبر-كانون الأول الماضي أن برنامج الرحلات الجوية مع وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية قد تم تمديده حتى عام 2025.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

على متنها أول رائد فضاء تركي.. "سبيس إكس" تطلق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

انقطاع مفاجئ للكهرباء في ناسا يقطع الاتصال بمحطة الفضاء الدولية

شاهد: طاقم مهمة "أكسيوم 2" يعقد مؤتمرا صحفيا بعد عودته من محطة الفضاء الدولية

ناسا محطة الفضاء الدولية علم اكتشاف الفضاء روسيا أرقام قياسية