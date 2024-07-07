ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي.. NVIDIA تطلق برنامجًا لمساعدة الشركات الناشئة

يدعم برنامج إنسبشين من نيفيديا 4500 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

اعلان

أطلقت شركة نفيديا "NVIDIA" برنامجها الجديد إنسبشن " Inception"، الذي يقدم الدعم لـ4500 شركة ناشئة أوروبية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يوفر لها إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والموارد.

ويساعد هذا البرنامج العديد من الشركات الناشئة على تحقيق ابتكارات هائلة، مثل شركة Nobi البلجيكية.

الكشف عن سقوط المسنين على الأرض

في عام 2018، واجه ستجين فيربيت، مؤسس شركة Nobi، تحديًا كبيرًا، فقد أراد تطوير جهاز ذكي عالي الجودة للكشف عن سقوط شخص مسن، بهدف إخطار مقدمي الرعاية.

لكن الحلول التقليدية، مثل استخدام الكاميرات أو القياسات اليدوية للمسافة، لم تكن فعالة بما يكفي.

لكن إدراكًا منه بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، اتجه فيريبت إلى NVIDIA. اعتمدت Nobi على شرائح NVIDIA الدقيقة لقوتها العالية في المعالجة وقدرتها على إعادة تدريب الأجهزة بسرعة.

سمح ذلك للشركة بتطوير نظام ذكاء اصطناعي متطور يمكنه تحليل حركة الأشخاص بدقة عالية، وتحديد حالات السقوط، وإرسال تنبيهات إلى مقدمي الرعاية.

وبفضل حل "نوبي" المبتكر، أصبح كبار السن أكثر أمانًا في منازلهم. ويمكنهم الآن العيش بشكل مستقل لفترة أطول مع راحة البال لمعرفة أن هناك من يهتم بهم في حال حدوث أي طارئ.

بحلول عام 2020، انضمت شركة Nobi وشرائحها الذكية إلى برنامج Inception التابع لشركة NVIDIA "لمساعدة الشركات الناشئة على التطور بشكل أسرع من خلال التكنولوجيا المتطورة"، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

واستردت شركة Nobi ما قيمته 100 ألف دولار (92 ألف يورو) من أرصدة NVIDIA لتخزين تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على سحابة الشركة، حيث لا تزال موجودة حتى اليوم.

في هذا السياق، يشير فيربيت في حديث لـ "يورونيوز"، إلى أن عدم إنفاق كل الأموال على التكلفة السحابية يمكن أن يساعد في وضع تلك الأموال في التطوير والأبحاث، ويؤكد أن الشركات التقنية الناشئة بحاجة إلى التركيز على التطوير لتحقيق النجاح.

ويُقدم برنامج Inception من NVIDIA دعمًا واسع النطاق لرواد أعمال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، حيث يشمل 4500 شركة ناشئة في أوروبا وأكثر من 17000 شركة على مستوى العالم.

إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج مجموعة من المزايا القيّمة للشركات الناشئة، بما في ذلك:

أسعار مخفضة على بطاقات رسومات NVIDIA عالية الأداء، مما يُقلّل من التكاليف ويُتيح للشركات الناشئة التركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها.

دورات وفعاليات حصرية لبناء القدرات، تُساعد الشركات الناشئة على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.

دعم مالي لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يُتيح للشركات الناشئة تحويل أفكارها إلى واقع ملموس.

توجيه من خبراء NVIDIA لتقديم المشورة والتوجيه، ما يُساعد الشركات الناشئة على اتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة.

زيادة فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، ما يُساعد الشركات الناشئة على بناء علاقات قيّمة وتوسيع نطاق أعمالها.

فرص مستقبلية

وأظهر برنامج Inception من NVIDIA تأثيراً كبيراً على عدد من الشركات الناشئة، حيث أعطى شركة Nobi فرصة للبدء مسبقاً بمشروعها بفترة تقدر بـ 18 شهراً.

وفي شركة Moon Surgical، الناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية الفرنسية الأميركية، سمح برنامج Inception لهم بالوصول إلى تقنيات NVIDIA لبناء نظام روبوتي جراحي مصمم لمساعدة الجراحين في العمليات الجراحية الدقيقة والتحكم في الإجراءات الدقيقة.

وأكد جيفري ألفاريز، رئيس العمليات في Moon Surgical، أنهم استفادوا من ثلاثة إلى ستة أشهر لتحسين الخوارزميات وجعل الأجهزة أكثر موثوقية بفضل برنامج Inception.

والشركات المسجلة في NVIDIA تستطيع الآن الوصول إلى اعتمادات التدريب لدورات البرمجة والتسعير المفضل لمنتجات الشركة، مما يعزز قدرتها على التنافس والابتكار في سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2023، بعد عامين من انضمام Moon Surgical إلى برنامج Inception، أصبحت NVIDIA مستثمراً رسمياً في الشركة، حيث قدمت لها مبلغ 55 مليون دولار (51.19 مليون يورو) كتمويل.

سيرج بالاريك، نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في NVIDIA، أوضح في حوار سابق مع "يورونيوز نيكست"، أن برنامج Inception يشكل جزءاً من "النظام البيئي" الشامل للشركة للتعامل مع "كل شركة ذكاء اصطناعي".

اعلان

بالاريك أشار إلى أن هدف البرنامج هو "جلب المكونات" لشركات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من تطوير أجهزتها الخاصة، لكنها "لا تطور التطبيق من أجلها".

على جانب آخر، استثمرت NVIDIA بشكل منفصل في شركات Mistral AI و Hugging Face في فرنسا بالإضافة إلى Synthesia في المملكة المتحدة.