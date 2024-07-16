Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

"طائرة بدون طيار".. جامعة صينية تبتكر طريقة جديدة لإرسال خطابات القبول

طلبات قبول الجلمعات تصبل إلى المتقدمين من الطلبة بواسطة طائرة مسيرة في إحدي مقاطعات الصين
طلبات قبول الجلمعات تصبل إلى المتقدمين من الطلبة بواسطة طائرة مسيرة في إحدي مقاطعات الصين Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أقلعت طائرة بدون طيار تحمل أربعة خطابات قبول من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، يوم الاثنين، وهو اليوم الذي شهد التوزيع الرسمي الجوي لأول دفعة من هذه الخطابات في جميع أنحاء المقاطعة.

اعلان

بعد نصف ساعة، وصلت الخطابات إلى أحد التجمعات السكنية في منطقة هوانغبو في المدينة وتم توزيعها على الفور على الطلاب الجدد القادمين، لتصبح أول عملية تسليم من نوعها في جميع أنحاء المقاطعة تتم بالكامل بواسطة طائرات بدون طيار.

لم تقتصر طريقة التسليم المبتكرة والفعالة على عرض الابتكار التكنولوجي فحسب، بل منحت الطلاب أيضًا شعورًا فريدًا بالترقب وهم يستعدون للغوص في عالم الابتكار والتعلم.

وأُدرجت الدفعة الأولى من خطابات القبول الجامعي التي تم تسليمها بواسطة الطائرات في قائمة الحالات النموذجية لسيناريوهات التقديم في منطقة هوانغبو.

وأطلقت السلطات في المقاطعة أيضًا قائمة تطبيقات بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع المزدهر بشكل شامل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

المفوضية الأوروبية تحسم نتائج التحقيقات: منصة X تنتهك قانون الخدمات الرقمية

أكبر قرصنة إلكترونية في العالم.. شبكة إجرامية تستولي على 10 مليارات من كلمات السرّ وعلى مدى سنوات!

ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي.. NVIDIA تطلق برنامجًا لمساعدة الشركات الناشئة

جامعة الصين الطائرات الصغيرة بدون طيار