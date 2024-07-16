"طائرة بدون طيار".. جامعة صينية تبتكر طريقة جديدة لإرسال خطابات القبول

بقلم: يورونيوز

أقلعت طائرة بدون طيار تحمل أربعة خطابات قبول من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، يوم الاثنين، وهو اليوم الذي شهد التوزيع الرسمي الجوي لأول دفعة من هذه الخطابات في جميع أنحاء المقاطعة.

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بعد نصف ساعة، وصلت الخطابات إلى أحد التجمعات السكنية في منطقة هوانغبو في المدينة وتم توزيعها على الفور على الطلاب الجدد القادمين، لتصبح أول عملية تسليم من نوعها في جميع أنحاء المقاطعة تتم بالكامل بواسطة طائرات بدون طيار.

لم تقتصر طريقة التسليم المبتكرة والفعالة على عرض الابتكار التكنولوجي فحسب، بل منحت الطلاب أيضًا شعورًا فريدًا بالترقب وهم يستعدون للغوص في عالم الابتكار والتعلم.

وأُدرجت الدفعة الأولى من خطابات القبول الجامعي التي تم تسليمها بواسطة الطائرات في قائمة الحالات النموذجية لسيناريوهات التقديم في منطقة هوانغبو.

وأطلقت السلطات في المقاطعة أيضًا قائمة تطبيقات بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع المزدهر بشكل شامل.