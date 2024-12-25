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في خطوة أولى نحو تخفيف القيود.. إيران ترفع الحظر عن واتساب

منصات متعددة للتواصل الاجتماعي
منصات متعددة للتواصل الاجتماعي Copyright Martin Meissner.
Copyright Martin Meissner.
بقلم:  Nour Chahine
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أعلنت السلطات الإيرانية رفع الحظر المفروض على تطبيق "واتساب" ومتجر "غوغل بلاي"، في خطوة تُعد بداية نحو تخفيف القيود على الإنترنت.

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وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس مسعود بزشكيان خلال حملته حيث وعد برفع الحظر عن الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، يبقى الحظر ساريًا على منصات أخرى مثل "يوتيوب"، و"إكس"، و"تيليغرام".

إيران ترفع الحظر عن تطبيق واتساب

وكانت طهران قد فرضت الحظر على تطبيقات مثل "واتساب" و"إنستغرام" عقب الاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. وقد دفع هذا الحظر الكثير من الإيرانيين إلى استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للوصول إلى التطبيقات المحظورة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من المستخدمين في هذا البلد يعتمدون عليها.

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ورغم هذه الخطوة، تواجه الحكومة معارضة من المحافظين الذين يعتبرون رفع الحظر بمثابة "هدية للأعداء" حسب تعبيرهم، وفقًا لما ذكره نواب في البرلمان. ومع ذلك، يواصل الرئيس بزشكيان الدفع نحو تنفيذ خطته لتخفيف الرقابة على الإنترنت وسط ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة.

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