شاهد: بالحصى و"اليدا"...كيف يتم استخراج اللؤلؤ عن طريق الغوص التقليدي في ساحل دبي

يعد الإبحار والغوص للبحث عن اللؤلؤ في البحر العربي وفي دبي بالتحديد من المهن التقليدية المتوارثة أبا عن جد والتي يكافح أصحابها لإبقائها قائمة وتوريثها للجيل القادم.

ولمعرفة كيف يبقى السكان هذا التقليد حيا مع مرور الزمن التقت يورونيوز مع الرائد علي السويدي من مجموعة الإمارات للبيئة البحرية.

أخذنا علي في رحلة بحث عن اللؤلؤ على متن قارب غوص تقليدي في في ساحل دبي أين أطلع مراسلنا على خبايا هذه المهنة وكيفية الغوص والبحث عن المحار في قاع البحر ثم العودة إلى القارب لاكتشاف ما يخبئه له صيده من كنوز...فهل نجح مراسلنا في إيجاد اللؤلؤ من التجربة الأولى؟ تابعو التقرير أعلاه لمعرفة الإجابة.