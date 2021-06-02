معارض فنية وجولات استكشافية بالمجان.. كيف تقضى عطلتك في دبي بأقل التكاليف

قد تكون دبي موطنًا لبعض أكثر التجارب السياحية كلفة في العالم، ولكنها قد تكون وجهة يمكن الاستمتاع بها بميزانية محدودة جدا اذا ما خططت لها جيدا.

فمن الجولات الاستكشاف البرية إلى عروض المائية المجانية بنافورات دبي وصولا إلى المعارض المجانية ومناطق جذب سياحي بأسعار معقولة يمكن القيام بالكثير من النشاطات السياحية دون الحاجة إلى إنفاق الكثير.

رحلات برية

التقت يورونيوز أوسرا أوسيبافيسيوت وهي شغوفة بالرحلات في دبي ومؤسسة مدونة " ذا روود ريل" التي تضم بعضًا من أفضل مسارات المشي في الإمارات.

تقول أوسرا "تبلغ شبكة المسارات بأكملها في حتا حوالي 32 كيلومترًا، أقصرها يبلغ كيلومترًا واحدًا فقط.. المسارات متدرجة بالألوان وفقًا لمستوى الصعوبة. الأخضر وهو الأسهل ثم الأزرق والأحمر متوسطا الصعوبة المسارات السوداء هي الأكثر صعوبة ".

مع ارتفاع درجات الحرارة فإن الرحلات في دبي هي لمن يستيقظون باكرا.

توصي أوسرا بالبدء عند الساعة 6 صباحًا، مع تحضير حقائب الظهر والتزود بكميات كافية من الماء. يجب أن تكون الهواتف المحمولة مشحونة بالكامل في حالة احتياجك لطلب المساعدة".

فنون ومعارض

يستضيف مركز جميل للفنون في الجداف معارض عالمية المستوى يمكن زيارتها مجانًا على مدار السنة، وتقول مديرة مركز جميل للفنون أنطونيا كارفر "هنا في مركز جميل للفنون، نؤمن بالفنون للجميع نقيم معارض فردية وجماعية ... لدينا مكتبة ، ومساحة لورش عمل الأطفال وقاعات للأفلام.

مع حدائق خارجية فإن المركز مذهل من الداخل والخارج.

حاليا يقام معرض "أيج أوف يو" أين يمكن للزوار استكشاف كيف تؤثر التكنولوجيا على البشرية وكيف أصبحنا جميعًا بيانات عبر الإنترنت.

تقول أنطونيا هذه المعارض لديها الكثير لتقوله وهي عميقة للغاية بحيث يمكن للناس زيارتها مرارًا وتكرارًا - وكل ذلك مجانًا.

نافورات ساحرة

مقابل خور دبي توجد فستيفال سيتي دبي وهي موطن لواحدة من ثلاث نوافير شهيرة في دبي. في مزج فني بين الماء والموسيقى والأضواء والألعاب النارية تتشكل مشاهد رائعة يمكن أن يستمتع بها الزوار كل نصف ساعة بعد غروب الشمس.

تم إنشاء نافورة "ذا وبنت" المشهورة عالميًا في وسط مدينة دبي من قبل الفريق الذي يقف وراء نافورة بيلاجيو في لاس فيجاس.

استمتع بمقاعد الصف الأمامي على متن قارب تقليدي والمتاح للحجز في بحيرة البرج واستمتع بالمنظر أثناء الإبحار ليلاً.

تم تدشين نافورة النخلة "ذا بوينت" والتي تعتبر أكبر نافورة في العالم بمساحة 14 ألف متر مربع، وتطلق الماء على ارتفاع 105 متر في السماء مصحوبة بأضواء نحو 3000 مصباح.

القرية العالمية

مع رسوم دخول تقل عن 5 يوروهات و 1.6 مليون متر تحظى القرية العالمية بشعبية بين العائلات وتوفر القرية على مدار السنة قرابة 42 ألف عرض مباشر.

يتم تمثيل 78 ثقافة مختلفة في 26 جناحًا تضم 3500 نقطة بيع بالتجزئة و 300 كشك لبيع الطعام، مما يجعل غلوبال فيلاج أكبر ساحة لطعام الشوارع في المنطقة.

تشمل الأطباق التي يمكن تذوقها فطائر الرقاق الإماراتية التقليدية المحشوة بالجبن وحلويات الآيس كريم الآسيوية.