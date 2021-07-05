شاهد: أطباق للتذوق في دبي بمنتجات محلية مستدامة لأجل مستقبل أكثر أمنا

تستورد الإمارات العربية حاليا حوالي 87 في المائة من إجمالي إمداداتها الغذائية، ولكن المزارع المائية وتربية الأحياء المائية يمكن أن تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة في المستقبل، وذلك مع تسهيل تقديم أطباق طازجة وأفضل مذاقا.

ويعد أتلانتس النخلة أحد الفنادق الملتزمة بوضع المنتجات المحلية في قائمات الطعام في دبي، حيث تقدم حاليا ثمانية من مطاعمه وجبات بمكونات منتجة في مزارع هي على مسافة ليست ببعيدة.

ريموند وونغ هو رئيس الطهاة في مطعم سيفاير ستيكهاوس في أتلانتس، وقد ابتكر مجموعة مختارة من الأطباق المستدامة.

ويقول وونغ إن الهدف يتمثل في توفير خمسة منتجات محلية مختلفة في القوائم، في جميع المطاعم البالغ عددها 23 في اتلانتس بنهاية عام 2021.

اتلانتس ـ دبي Victor Romero/www.vromero.com Credit: Dubai

وتشمل أطباق مطعم سيفاير ستيكهاوس المعدة من مكونات محلية، فطرا محليا منتقى يدويا، وشرائح كارباتشيو السلمون المخضبة بالشمندر، إلى جانب عصائر الخيار المحلية من مزارع الواحة الخضراء في الإمارات، مع قطع من الخبز العربي المقرمش.

يورد فندق أتلانتس النخلة سمك السلمون من مزرعة للأسماك في جبل علي، ويساهم ذلك في تقليل اعتماد الدولة على الأسماك المستوردة، وتزويد المشترين بمنتوج طازج.

فندق أتلانتس ـ دبي euronews Credit: Dubai

كما يتم توفير الخضراوات الورقية للمنتجع القريب من مزرعة الواحة الخضراء ومزرعة أنس في منطقة القوز، وهما مزرعتان مائيتان في دبي، لا تستعمل فيهما المبيدات الحشرية، كما يتم الحرص على استغلال مياه اقل بنسبة 90 في المائة مقارنة بطرق الزراعة التقليدية. ويقول وونغ إن الأعشاب الدقيقة وأوراق السلطة تدوم لفترة أطول بعد شرائها ومذاقها مذهل.

من جانبها تقول المديرة في اتلانتيس كيلي تيمنس إن الاستدامة عبارة عن رحلة، والوصول يتطلب انخراط المجتمع، وتضيف القول إن أتلانتيس النخلة يركز على زيادة التعامل مع المزودين والبائعين المحلين، كجزء من الالتزام بدفع الاقتصاد المحلي بأكمله.