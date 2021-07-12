جبل علي .. أكبر موانئ الشرق الأوسط وأحد وجهات الترفيه العديدة في دبي

جبل علي جوهرة مخفية في ضواحي دبي الجنوبية أشهر ما يميز المنطقة هو ميناء جبل علي المركز التجاري الرئيسي للمدينة. إنه أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط واختير الأفضل لمدة 24 عامًا متتالياً، ويلعب دورًا مهمًا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة لأكثر من 80 خدمة شحن أسبوعية، كما يربط أكثر من 150 منفذًا حول العالم.

لكن المنطقة أيضاً وجهة سفر مثالية. يحتفل منتجع جيه إيه JA بالذكرى الأربعين لتأسيسه هذا العام. هذا الملاذ الشاطئي ذو النجوم الخمسة هو مقر ثلاثة فنادق فريدة تمتد على مساحة مليون متر مربع، مع ملعب غولف ذي 9 حفر بمقاييس عالمية ورياضات مائية وميدان للرماية، هناك الكثير من الأنشطة لممارستها إضافة إلى الاستمتاع بالشاطئ البكر.

إلى الجنوب من جبل علي ستجد دبي باركس آند ريزورتس Dubai Parks and Resorts، أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط، تضم 3 متنزهات ألعاب وحديقة مائية واحدة.

بأكثر من كيلومترين من الأفعوانيات وأكثر من 100 لعبة ومعلم للعائلات... إنها جنة الباحثين عن الإثارة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بعض الثقافة، ففي جبل علي العديد من أماكن العبادة متعددة الأديان من الكنائس إلى المعابد، بنيت جميعها على أربعة أفدنة من الأراضي الموهوبة من قبل حكام دبي.

وإذا شعرت بالجوع بعد هذه النشاطات، احرص على التوقف عند عربات الطعام في لاست إيكزيت Last Exit، حيث ستشعر هناك أنك في واقع ما بعد كارثي مستوحى من الفيلم الهوليوودي ماد ماكس.