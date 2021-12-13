دير ريلا البلغاري: مركز روحي عمره ألف عام

دير ريلا ، مركز روحي بلغاري تم تأسيسه في القرن العاشر في قلب سلسلة جبال تحمل الاسم نفسه، أدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

أسس دير ريلا في القرن العاشر، إنه أكبر مجمع أرثوذكسي شرقي في بلغاريا وأكثرها شهرة. تعتبر هندسته المعمارية الرائعة، تحفة من طراز النهضة الوطنية البلغارية، وهو نموذجي في أوائل القرن التاسع عشر، عندما شُيد مجدداً بعد حريق ضخم .

طريقة بناء الجدران ذات الأقواس والألوان والاستخدام الرئيسي للحجر والخشب، مزيج فريد بين البناء التقليدي والتأثر، بشكل أساسي، بأوروبا الغربية. الأب مكاري تشاكاروف

دير ريلا -يورونيوز

أسس الدير، القديس يوحنا ريلا. أصبح مسكنه، حيث كان يتعبد، وقبره موقعاً مقدساً، وتحولا إلى مجمع رهباني.

اليوم هو موطن لسبعة رهبان، إنهم حراس تاريخ الدير المثير للإعجاب والفن الأرثوذكسي. تُظهر بعض اللوحات الجدارية الرائعة، فترات مختلفة من العهد القديم والجديد.

يحتوي المجمع على واحدة من أكبر المكتبات الرهبانية في البلقان، أكثر من 60 ألف مجلد.

أحد كتب مكتبة دير ريلا -يورونيوز-

تحتوي مكتبة دير ريلا على كتب فريدة ونادرة وثمينة جداً تعود إلى القرن العاشر حتى يومنا هذا. إتو إيفينيا إيفانوفا أمينة مكتبة الدير

دير ريلا، أكبر مجمع أرثوذكسي شرقي في بلغاريا -يورونيوز-

تم إدراج الموقع على قائمة اليونسكو في عام 1972 ودخل القرار حيز التنفيذ رسمياً في عام 1975.

على الرغم من كونه أحد المواقع السياحية الرئيسية في بلغاريا، إلا أن الدير حافظ على أجوائه الهادئة المنسجمة مع الحياة اليومية للرهبان.