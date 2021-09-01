شاهد: مطعم "فنر" بدبي وقصّة أطباقٍ بنكهة التاريخ الإماراتي

لطالما حلم هاشم المرزوقي بتقديم التاريخ الإماراتي على طبق، وشاءت الأقدار أن يحقق حلمه حين افتتح الفرع الأول لمطاعم "الفنر" في دبي عام ألفين وأحد عشر، ومذ ذاك أخذت "فنر"، كعلامة تجارية، تنمو وتنمو إلى أن أصبحت سلسلة مطاعم تمتد من دبي إلى لندن.

فروع سلسلة "فنر" تبدو جميعها كمتاحف صغيرة، وآخر حلقة في هذه السلسلة كانت مطعماً للمأكولات البحرية في دبي، أقيم بجانب بحيرة البرشاء الخلاّبة التي تمددت على مساحة عشرات الفدادين من الأراضي المزروعة بالأشجار والزهور، والمطعم الذي بني بعناية فائقة تتدلّى منه مصابيح الكيروسين الصدئة ويتناهب الأكانَ فيه أثاثٌ قديم يستحضرُ المرء من خلاله تفاصيل حياة عاشها الإماراتيون قبل اكتشاف النفط.

سهيل بن هاشم المرزوقي، لا يخفي فخره بوالده وإنجازاته على صعيد الأعمال، وهو، أي سهيل، يتولّى حالياً إدارة العمليات في سلسلة "الفنر" وعادة ما يزوّد مطاعم العائلة بقوائم أطعمة مترعة بعبقِ ماضٍ اختلج بانسيابية شاعرية مع حاضر جميل يعيشه الإماراتيون.

مراسلة "يورونيوز" سارة هيدلي هايرز، وخلال زيارة قامت بها لمطعم "فنر" للمأكولات البحرية في دبي، حاولت الوصول إلى أسرار الطهي في هذا المطعم الذي ينجذبُ إليه الإماراتيون والأجانب على حد سواء.

"سيعدُّ لنا الشيف بورو اليوم بعض الأطباق التقليدية، سيبدأ بطهي السمك المجبوس وهو عبارة عن أرز مطبوخ مع مرق السمك والبهارات التي تحتوي أيضاًّ على خلطة توابل إماراتية"، يقول سهيل المرزوقي في رد على سؤال سارة، ما هو الطبق الرئيس في مطعمكم اليوم؟

ويوضح سهيل لسارة أن "تركيبة البهارات تختلف من عائلة لأخرى"، ويقول: "عادة ما تكون البهارات خليطاً من عشرة أنواع أو أكثر من التوابل المطحونة، كالليمون الأسود والكركم والهيل والزعفران والكمون، وغيرها، كل هذه الأنواع من التوابل تكون مختلطة مع بعضها البعض".

والليمون الأسود هو في الأساس ليمون مجفف يتمّ تقطيعه إلى نصفين ثم يؤخذ اللبَّ من الداخل ليصار إلى طبخه مع الأرز فيضفي عليه نكهة لذيذة وطعماً لا يقاوم.

يحّضرُ الأرز العطري في مطعم "فنر" بقلي البصل والفلفل الأخضر والثوم والحلبة والكزبرة في زيت نباتي، وبعد ذلك ، يضاف ربّ البندورة والبندورة الطازجة والتوابل ثم يُسكب فوقهم مرق الخضار، ويُطهى الأرز بعد ذلك في المرق الذي أُضيف إليه الليمون الأسود.

وغالباً ما يفضل الإماراتيون الجلوس أرضاً على وسائد، يتم وضع أطباق الطعام على الأرض أو على طاولة منخفضة، وعادة ما يتم تقديم مجبوس السمك اللذيذ مع مجموعة مختارة من المقبلات والسلطات المحلية الشهية.

ويفرد مطعم "فنر" مساحة واسعة لصناعة الحلويات الإماراتية التقليدية، والتي من بينها "عصيدة التمر" الذي يتم إعدادها من التمر والماء والدقيق ومسحوق الشمر وشراب التمر وتزّين بقليل من القشدة.

وإضافة إلى "عصيدة التمر" هناك حلوى اللقيمات و"هي حلوى إماراتية مشهورة جدا، وهي عبارة عن عجينة مقلية وفيها زعفران وخميرة ودقيق مع شراب التمر وبذور السمسم"، حسب ما يوضح سهيل المرزوقي.

مراسلة "يورونيوز"، التي أعربت عن استماعها كثيراً بتناول الأطعمة التقليدية، خلصت إلى نتيجة مفادها: "إذا كنت تبحث عن طعم للتاريخ الإماراتي، فإن العشاء في الفنر يؤمن لك ذلك"، على حد تعبيرها.