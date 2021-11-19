تعرف على طريقة تحضير حساء "فو".. أشهر الأطباق وألذها في فيتنام

يعيش أكثر من 5000 مواطن فيتنامي وأشخاص من أصل فيتنامي في الإمارات العربية المتحدة. ثقافة هذه الجالية الغنية على مختلف المستويات وحبها للطعام تغلغلت في مشهد تناول الطعام التقليدي في دبي.

تشتهر منطقة أبراج بحيرات جميرا، التي تعرف أيضاً باسم "جي أل تي" بوفرة الوجهات الترفيهية فيها وخاصة المطاعم. هناك يمكنك العثور على أحد أبرز الفروع الثلاثة لمطعم "فيتناميز فوديز" لمالكته ليلي هوا نغوين، أول رائدة أعمال في قطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة، لتأخذك في رحلة إلى شوارع فيتنام المليئة بالحيوية.

يعتبر المطعم الفيتنامي من أهم المطابخ حول العالم. ومن أشهر الأطباق الموجودة في قائمة "فيتناميز فوديز"، طبق "فو".

وفي حديث إلى "يورونيوز" أوضحت ليلى أهمية هذا الطبق في النظام الغذائي الوطني.

كانت المقاهي الحكومية في فيتنام تقدم هذا الحساء المصنوع من عظم مكسو باللحم البقري دون لحم خلال حرب فيتنام. وتستغرق عملية تحضيره ساعات عديدة قد تصل إلى ثماني ساعات.

تقول ليلي "لا يمكن للشعب الفيتنامي أن يعيش دون "فو"، هذا الطبق يمكنك أن تجده في أي مكان في العالم يتواجد فيه فيتناميون".

تحصل ليلي على العديد من المكونات مثل النعناع والكزبرة التي تستخدم محليا، في الإمارات. إلا أنها تحتاج لجعل هذا الطبق يبدو مشابها إلى حد كبير مع الطبق الأصلي، إلى استيراد العديد من التوابل مباشرة من فيتنام، مثل الهيل والقرفة واليانسون النجمي.

ليلي التي تحب إضفاء الكثير من الألوان والنكهات على أطباقها تشير إلى أن "هذه التوابل تسمح لهذا الطبق أن يكون مشابها لما يقدم في فيتنام".

مفتاح هذا الطبق الرئيسي يقوم على المرق. وتوضح ليلي أن عملية اختيار العظام المستخدم للمرق أمر ضروري، مشيرة إلى أن العظم يبدل مذاق الطبق بشكل كبير.

وأردفت "لا تستخدمي أي عظم، يجب أن تستخدمي عظم مفصل يحتوي على نخاع أكبر، سيضفي على المرق طعم أفضل".

وبحال كنت تقوم بطهي هذا الطبق للمرة الأولى، تنصحك ليلي أن تبتعد عن الخطا الشائع المتمثل في عدم استخدام ما يكفي من العظام في المرق، بل تؤكد أن "وجود الكثير من العظم يعطي المرق نكهة أعمق". والسر في هذا الطبق هو المرق المطبوخ بشكل صحيح.

فو بو تشين (يخدم 4)

وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الطهي: 1 ساعة

مكونات:

1 كغ من لحم البقر، خال من العظام.

3 لتر من مرق اللحم البقري (وصفة المرق أدناه).

أعواد القرفة، عدد 2.

1 ملعقة كبيرة من بذور كزبرة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من صلصة السمك.

0.5 كغ نودلز أرز جاف.

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم.

200 غرام من براعم الفاصوليا للتزيين.

القليل من الريحان التايلاندي.

القليل من الكزبرة.

طريقة التحضير

تقوم بتسخين 3 لتر من مرق اللحم البقري.

تضيف 1 كغ من لحم البقر في المرق وتبقيها لمدة ساعة على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا (يجب أن لا يكون اللحم شديد الطراوة.

بعد أن تقوم بسحب اللحم من المرق تقوم بتقطيعه إلى شرائح رقيقة بسمك 3 مم.

نضع البهارات (القرفة، بذور الكزبرة) في مقلاة على نار هادئة لمدة دقيقتين لإخراج النكهة. ومن ثم ضعي هذه البهارات في كيس للتوابل ومن ثم في المرق.

ملحوظة: يجب القيام بهذه الخطوة قبل 30 دقيقة فقط من تقديم هذا الطبق.

أخيرًا، قومي بدمج المرق مع الفلفل الأسود والملح وصلصة السمك.

ومن ثم بطهي نودلز الأرز كما هو مسجل على العلبة(أي اتبعي التعليمات المرفقة مع المنتج).

بمجرد أن تصبح جاهزة للتقديم، قومي بتسخين المعكرونة، ثم اسكبي عليها المرق المغلي.

تُزين بشرائح اللحم، البصل الأخضر المفروم، براعم الفاصوليا وتقدم ساخنة ويوضع على الجانب الريحان التايلندي.

مرق اللحم البقري (يخدم 4) للصغار

وقت التحضير: 30 دقيقة.

وقت الطهي: من 8 إلى 14 ساعة (بحد أقصى 14 ساعة).

مكونات:

1 كغ من عظام اللحم البقري.

1 بصلة بنية كبيرة.

قطعة من الزنجبيل (حوالي 20 غرام).

يانسون 3 نجوم، 2 حب هيل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 لتر ماء للشرب.

طريقة التحضير

البصل يقشر ويغسل.

ومن ثم تقطع البصلة إلى شرائح كبيرة.

يغلى الزنجبيل، ومن ثم ينظف ويقشر الجلد المحروق برفق.

يشوى الينسون والهيل.

ومن ثم توضع عظام اللحم في الفرن لمدة ساعة وتشوى على حرارة 200 درجة مئوية.

في قدر متوسط ​​الحجم، تضاف عظام اللحم البقري المشوي والماء والبصل والزنجبيل والينسون والهيل، وتترك حتى الغليان، ثم تخفض النار.

يضاف الملح ثم يترك على نار هادئة لمدة 6 ساعات. يُترك ليبرد ثم يصفى قبل التقديم.