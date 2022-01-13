هل تخافون ركوب الطائرة؟ إليكم أكثر شركات الطيران أمانا في العالم خلال عام 2022

عدد كبير من الأشخاص في العالم لم يتمكنوا من الذهاب في عطلة بسبب جائحة كوفيد-19 التي جعلت التنقل صعبا ولكن قد يكون عام 2022 الفترة التي ستشهد عودة العطلات الدولية مرة أخرى. ولكن إذا كانت العطلة قد تشعرك بالتوتر على خلفية مخاوفك من ركوب الطائرة، فإن الحجز مع إحدى شركات الطيران هذه ... ربما قد يطمئنك.

قام موقع "أيرلاينز رايتينغ دوت كوم" بمعاينة وتحليل 385 شركة مختلفة مختصة في مجال الرحلات الجوية سفر جوي مختلفة للعثور على أكثر من 20 شركة تمّ تصنيفها أكثر أمانا في العالم. وفي استطلاع منفصل، تمّ القيام أيضا بجمع أفضل 10 شركات طيران اقتصادية، لذلك فسواء سافرتم في الدرجة الأولى أو في الدرجة الاقتصادية، ستعرفون أنكم ستكونون في أيد أمينة.

أخذ موقع "أيرلاينز رايتينغ دوت كوم" مجموعة من العوامل بعين الاعتبار من خلال أفضل 20 موقع حيث ركز على سجلات الحوادث الخطيرة على مدار العامين الماضيين، وعمليات التدقيق الحكومية، وعمر الأسطول الجوي إضافة إلى بروتوكولات السلامة الخاصة بجائحة كوفيد-19.

ما هي شركة الطيران الأكثر أمانا للسفر في عام 2022؟

جاءت شركة الخطوط الجوية النيوزلندية في صدارة الجدول بفضل مجموعة من تحسينات السلامة التي أجرتها منذ التقرير الأخير، بما في ذلك استخدام المراقبة في الوقت الفعلي لمحركات الطائرة ونظام الملاحة الجوية الجديد. تمتلك الشركة أيضا أسطولا صغيرا جدا، ويبلغ متوسط ​​عمر طائراتها من ست إلى ثماني سنوات فقط.

طائرة على المدرج Canva

كما أخذ الاستطلاع في الاعتبار أن شركة الطيران تعمل في ظروف جوية صعبة وعبر البيئات النائية أيضا.

"تشعر شركة طيران نيوزيلندا بالتواضع الشديد لتلقي هذا التقدير، لا سيما بالنظر إلى معايير السلامة العالية التي تلتزم بها صناعة الطيران"، قال غريج فوران، الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا، لموقع "أيرلاينز رايتينغ دوت كوم"، مضيفا: "إننا في شركة جيدة، وأهنئ جميع شركات الطيران المدرجة في القائمة".

وعدت شركة طيران نيوزيلندا بأن تستثمر في "الرعاية" إلى أبعد من ذلك. وللقيام بذلك، يتعين على الشركة اتخاذ نهجها تجاه السلامة إلى أبعد الحدود وأكدت الشركة "بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بالسلامة أولا، إنه يتعلق بالسلامة دائما. نريد أن يعود الجميع إلى منازلهم بأمان كل يوم".

ما هي شركات الطيران الأخرى التي دخلت في تصنيف أفضل 20 شركة؟

فقدت شركة كانتاس، شركة الطيران الرئيسية في أستراليا، تصنيفها الأول بسبب حادث في مطار بيرث في العام 2018. ويتعلق الأمر بحادث طائرة بوينغ 737، التي خرجت من مدرج المطار واخترقت قضبان التوقف وكادت تصطدم بطائرة أخرى من طراز بوينغ 737 كانت بصدد القيام بدورة على المدرج. ولم يتم تقديم تقارير عن هذه الحادثة حتى عام 2020 مما يعني أنها أثرت على تصنيفات السلامة لعام 2021 ، مع تراجع كانتاس إلى المرتبة السابعة.

وجاءت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية في المرتبة الثانية، بينما احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الثالثة. بقية العشرين الأوائل هم:

4. الخطوط الجوية السنغافورية

5. طيران تاب البرتغالي

6. شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية

7. كانتاس

8. خطوط ألاسكا الجوية

9. إيفا إير

10. فيرجن أستراليا-أتلانتيك

11. خطوط كاثي باسيفيك الجوية

12. خطوط هاواي الجوية

13. الخطوط الجوية الأمريكية

14. لوفتهانزا-المجموعة السويسرية

15. فينير

16. الخطوط الجوية الفرنسية ومجموعة "كاي إل إم"

17. الخطوط الجوية البريطانية

18. خطوط دلتا الجوية

19. الخطوط الجوية المتحدة

20. طيران الإمارات

ما هي شركات الطيران الأكثر أمانًا ذات الميزانية المحدودة في عام 2022؟

اختار موقع التصنيفات أيضا عشرة من شركات الطيران المنخفضة التكلفة الأكثر أمانا للمسافرين على الرغم من عدم تصنيفها بأي ترتيب معين. وإليكم أكثر شركات الطيران أمانا على مستوى المؤسسات المنخفضة التكلفة هذا العام:

أليجيانت، إيزي جت، فرونتييه، مجموعة جت ستار، جت بلو، رايانير، فيات جت، فالوريس، ويست جت، وييز.

وإذا كانت فكرة الطيران لا تزال تجعلك تشعر بالتوتر، فتذكر أن السفر الجوي يعتبر أكثر أشكال السفر أمانا بالنسبة للمسافات الطويلة وفقا لمنظمة النقل الجوي الدولي "إياتا"، ففي العام 2018، سافر 4.3 مليار مسافر بأمان في أكثر من 46 مليون رحلة جوية.