شاهد: صالونات فاخرة ومنتجعات وفنادق خمس نجوم .. للكلاب فقط في دبي

من المنتجعات الفاخرة ومراكز الرعاية إلى أحواض السباحة وصالونات الحلاقة هي كلها مرافق تزخر بها دبي من أجل تقديم خدمات من فئة خمس نجوم لكن ليس للبشر بل… للكلاب.

أحد هذه المرافق هو فندق "شامبوش" الذي تأسس في الأصل كشركة تقدم خدمات تنظيف للحيوانات قبل أن تتحول إلى صالونات راقية توفر عناية كاملة للكلاب من حلاقة وتصفيف وقص للأظافر

تشمل عمليات العناية من الاستحمام إلى حتى توفير العطور خاصة للكلاب، وفور الانتهاء من جلسة "التغيير" هذه تأخذ صور للكلاب للمقارنة الفرق "الواضح لعملية التغير الذي طرأ عليها وتوضع هذه الصور على جدار مخصص لصور الزبائن الذين مروا على "شامبوش".

بالإضافة كل هذا يتم تقديم خدمات إقامة في "فندق صغير" في قلب حي سكني راق في جميرا.

وتقول الشريكة الإدارية في شامبوش شاهين شاهاني " لدينا زبائن يأتون إلينا لتنظيف كلابهم والكثير منهم مشغولين بحيث يذهبون للعمل في الصباح ويتركون كلابهم في مرفق الرعاية النهارية لدينا".

وتضيف "الكلاب تقضي يومها هنا … تركض وتكون صداقات وتطارد الكرات، وتلعب في الحديقة وتعود في نهاية اليوم سعيدة، وهو أمر مفرح للمالكين أيضًا".

مرفق شهير آخر للكلاب في دبي هو " ماي سكوند هوم" في مجمع دبي للاستثمار، ويضم مسابح داخلية وخارجية وحديقة داخلية مكيفة ومجموعة من الأجنحة للمبيت.

ويقول شون باركر المدير العام للمنتجع "لدينا كل ما يمكنك تخيله للكلاب.. إقامة ليلية، و رعاية نهارية وخدمات تدريب وعناية ومنتزه وحتى خدمة ليموزين للحيوانات الأليفة"

ويضيف " لدينا أجنحة مختلفة عادية وفاخرة، وكل جناح مزود بكاميرا بحيث يمكن للملاك مشاهدة كلابهم أثناء نومها ليلا".

ويبقى أفخم هذه المرافق في دبي هو فندق "مي دبي" الذي صمته المهندسة الراحلة زها حديد و بني خصيصا لاستقبال الضيوف بشرا .. وكلابا على حد سواء.

يوفر الفندق أسرة خاصة بالكلاب وحتى مستحضرات تنظيف كالشامبو ومعجون أسنان

وتحظى الكلاب في هذا الفندق بخدمة غرف خاصة وقوائم طعام يحضرها الشيف جيمس نايت باتشيكو.

ويقول نايت باتشيكو: "لقد كان عمل قائمة طعام للحيوانات الأليفة تحديا كبيرا.. عادةً ما أطبخ للبشر، كان علي هذه المرة إجراء الكثير من الأبحاث حول ما يدخل في طعام الكلاب والقطط".

وتزداد شعبية المطاعم الصديقة للحيوانات الأليفة في دبي فمطعم "ريفورم سوشيال آند غريل دبي" في منطقة البحيرات هو أحد المطاعم التي تقدم وجبات خفيفة للحيوانات الأليفة.

غابة مطيرة داخلية

كما يمكن لمحبي الحيوانت في دبي الحصول على تجربة مختلفة تمامًا من خلال زيارة الغابة المطيرة الداخلية في دبي وهي "غرين بلانيت" في سيتي ووك والتي تقدم لقاءات مع مع حيوانات متنوعة.

ويمكن للزوار هنا رؤية ولمس وإطعام أنواع مختلفة من الحشرات والحيوانات والثعابين ويشرف المكلف برعاية الحيوانات إريك روهركاستي على هذه اللقاءات بين الزوار وحيوانات في هذه الغابة الإصطناعية.

ويقول روهركاستي "يستغرق لقاء حيوان الكسلان مثلا حوالي 20 إلى 30 دقيقة كل يوم ويمكن للزوار أن يطعموه بعض الخضروات المفضلة لديه مثل الجزر أو بعض الفواكه مثل البرقوق والعنب".