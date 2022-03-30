ازدهار المشهد الفني.. تعرف على أروع الأحداث والمعارض في دبي

تجذب دبي، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة، المواهب الإبداعية إلى المنطقة بحوافز مثل التأشيرات الذهبية التي تتيح الإقامة لمدة 10 سنوات بدلاً من السنوات الثلاث القياسية.

الفنان الويلزي جوليان كاستالدي، جاء هو وزوجته إيلي إلى دبي لزيارة صديق قبل تسع سنوات، أحبا الإمارة كثيراً ومكثا فيها.

يقول جوليان: " أعتقد أن الاختلاف الكبير عن المملكة المتحدة أو لوس أنجلوس حيث عملت، هو التنوع الموجود هنا. أنجزت أعمالاً بالعربية والهندية، وهذا ما لا يحدث في أي مكان آخر. إنه مكان متعدد الثقافات، لقد وقعت في حب دبي، من الأجواء إلى اختلاط الجنسيات. المشهد الفني كان رائعاً. بعد تسع سنوات، لا أزال هنا".

"بالنسبة لي، يعتبر آرت دبي حدثاً مميزاً حقاً. عشت في الإمارات لمدة 14 عاماً. حصلت مؤخراً على تأشيرة طويلة الأمد لمساهمتي في المشهد الفني الرقمي ،لم أكن فنانة. كنت أعمل في القطاع المصرفي وأذهب إلى آرت دبي حين كنت لا أزال أقوم بهذا العمل وأبحث عن هويتي الفنية "، تقول أمريتا سيثي.

آرت دبي، أحد أبرز الفعاليات السنوية للفن المعاصر في دبي يورونيوز

آرت دبي: فتح آفاق جديدة

يعتبر "آرت دبي" من أبرز الأحداث في التقويم الثقافي للإمارة، حيث يحتفل بنسخته الـ15 عام 2022. مدينة جميرا استضافت نسخة هذا العام، وكانت الأكبر على الإطلاق، مع أكثر من 100 عارض من 42 دولة.لكن هذا العام يستقطب المعرض نوعاً إضافياً وجديداً من الزوار حيث عرض "الرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) في منطقته المخصصة للفن الرقمي.

عندما تحدث ثورات في التكنولوجيا، هناك دائمًا ثورة في الثقافة.

يقول شومون باسار، مفوض منتدى الفن العالمي:"هذه هي المرة الأولى، على ما أعتقد، التي يمكنك فيها شراء أعمال بالعملة المشفرة في آرت دبي. إنها تساعد على تقديم هذا الشكل الفني إلى جمهور جديد، والوصول إلى جامعين جدد، وحتى إلى الأجيال الجديدة. إنه أمر مثير للاهتمام حقاً. عند حدوث ثورات في التكنولوجيا، هناك دائماً ثورة في الثقافة"

يحتوي" آرت دبي" أيضاً على قسم يسمى "بوابة"، مخصص لعمل دول الجنوب التي تعاني من نقص التمثيل الفني.

توضح بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في آرت دبي :"أعتقد أن موقع دبي الدولي والاستراتيجي للغاية يعني أنه منصة مثالية للذين يأتون ويكتشفون فنون بلدان الجنوب. وليس الغرب. وهذا يشمل الشرق الأوسط وكل إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والهند وباكستان ".

آرت دبي يورونيوز

السركال: من مستودعات إلى صالات عرض

"نشأت منطقة السركال الفنية في المركز الصناعي في القوز حيث تم تحويل المستودعات إلى صالات عرض. بعد 14 عاماً من تأسيسها، لا تزال أرضاً خصبة للابتكار".

باستخدام شارع السركال المجاور كنموذج، يقوم شارع الخياط حالياً بتحويل المزيد من المستودعات إلى مساحات فنية. يعد معرض "إيفي" من أول المعارض التي افتتحت بمعرض للفنان الأفريقي الاناتسوي، المعروف بتركيباته الكبيرة على الزجاجات، والتي عرضت في المتاحف العالمية.

أول معرض فردي للفنان أعمال الاناتسويه بهذا الحجم- دبي يورونيوز

"أمل جديد للإنسانية"

دليل آخر على أن المشهد الفني في دبي يصل إلى آفاق جديدة يأتي من الفنان البريطاني المقيم ساشا جفري الذي ابتكر مؤخراً أول عمل فني يُعرض على سطح القمر.

بيعت لوحة جافري السابقة مقابل 62 مليون دولار، والآن ابتكر " نحلق معاً - مع ضوء القمر"، وهي قطعة فنية تصور شخصين متشابكين داخل قلب، محفوران على لوح من الألومنيوم مصمم ليحمل درجات الحرارة القصوى للقمر. تم الكشف عن العمل الفني للجمهور في مؤتمر صحفي في إكسبو 2020 دبي جناح الولايات المتحدة الأمريكية.

لوحة الفنان ساشا جفري - دبي يورونيوز

وتعليقاً على القطعة، قال جفري إن عمله يركز على "أمل جديد للإنسانية".