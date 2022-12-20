بابا نويل قادم إلى دبي: تحضيرات للاحتفال بعيد الميلاد في الصحراء

مع اقتراب عيد الميلاد، يجتمع الوافدون والمجتمع المحلي في دبي معًا للاحتفال بموسم الأعياد. من أسواق الشتاء إلى أضواء شجرة الميلاد ومدينة الشتاء، عيد الميلاد في دبي هو احتفال حقيقي!

ماركوس ساتون هو المدير العام لـ Zabeel House by Jumeriah The Greens ، وهو فندق يقع في قلب المدينة. يشرح ليورونيوز ما تفعله مؤسسته حتى يشعر العملاء بروح عيد الميلاد: "بالنسبة لنا، من المهم جدًا تنظيم حدث يتيح لهؤلاء الأشخاص الاجتماع للاحتفال معًا، خاصة في عيد الميلاد، لأن الكثير من الناس ليس مع عائلاتهم. من خلال أضواء شجرة عيد الميلاد، نقدم لعملائنا وزوارنا تجربة بلدهم ".

مع نهاية كأس العالم 2022، تم تغيير مناطق المشجعين، واليوم توجد أكشاك تقدم هدايا أصلية وخاصة بعيد الميلاد.

عيد الميلاد في دبي يورونيوز

مسرحيات وعروض عيد الميلاد

تستضيف المسارح والأوبرا في دبي العديد من المسرحيات والعروض مثل باليه كسارة البندق الشهير.

Elf the Musical التي تظهر هنا في البروفة ، إلى دبي أيضًا في موسم الأعياد هذا مع ممثلين من ويست إند في لندن. إنه مقتبس من الفيلم وأخرجه المنتج الحائز على جائزة أوليفييه، بول تايلور ميلز. يقول: "هناك الكثير من الاستعدادات لجلب مسرحية موسيقية إلى دبي. أمضينا شهورًا في عمل Art For All، لضمان تقديم أفضل عرض ممكن. هذا يعني إرسال تصميم المجموعة، وإرسال تصميمات أزياء صُنعت محلياً وفي البلد أيضا، لقد أحضرنا شركة بريطانية وقضينا أسابيع في التدريب في لندن ويسعدنا أن نكون هنا".

Elf the Musical Rehearsals Euronews

تتساقط الثلوج في لندن ، لكن ليس في دبي . يمكنك توقع تساقط الثلوج في Elf The Musical.

أعتقد أن Elf The Musical مخصص للذين أحبوا الفيلم، لكن عندما تحضر عرضًا لفيلم، هناك اختلافات ويمكن أن يكون أكثر حيوية. هذا ما قام به، لا يوجد فاصل. ما لا يحتويه الفيلم هو مشاهد رقص لا يصدق، والأزياء الرائعة، والممثلين المذهلين المرصعين بالنجوم من ويست إند إلى دبي، ومعظمهم من المبتدئين.

سانتا ومساعده في آر جي إس جيلدفورد دبي يورونيوز

مع اقتراب نهاية العام الميلادي، نظمت مدارس المدينة العديد من الأنشطة لاحتفالات نهاية العام. بالنسبة إلى كلير تورنبول، مديرة مدرسة رويال غرامر غيلدفورد دبي، حان الوقت لجمع الآباء والطلاب معًا "للاستمتاع معًا".

"هناك زينة عيد الميلاد في كل مكان. لكننا حريصون أيضاً على القول إن الأمر يتعلق بأرض عجائب الشتاء. إنه حدث شامل تمامًا. يمكن للمغتربين، الذين يمثل عيد الميلاد لحظة مهمة بالنسبة لهم، الاحتفال به داخل مجتمع المدرسة ويمكننا قضاء وقت ممتع معًا "، تقول مدير المدرسة.

سانتا يركض في سكي دبي يورونيوز

عجائب الشتاء

وينتر وندرلاند هو عامل الجذب الرئيسي لموسم عيد الميرد في دبي و "أمر لا بد منه" لجميع أولئك الذين يرغبون في تجربة عيد الميلاد الحقيقي في الصحراء. يمكن للأطفال والكبار زيارة بابن نويل في منزله قرب المنحدرات والاستمتاع بكوب من الشوكولاتة الساخنة قبل ركوب الزلاجة!

مدينة الشتاء

أحدث إضافة إلى موسم عيد الميرد في دبي هي إكسبو 2020 ، الذي تحول موقعه إلى خلفية شتوية رائعة.

تزخر مدينة الشتاء بالعديد من المعالم والأنشطة وسحر عيد الميلاد. اكتشف الأسواق. تزلج على الجليد، على البحيرة المتجمدة واكتب رسالة إلى سانتا كلوز قبل التوقف لرؤية الرجل الملتحي نفسه أو حتى السيدة كلوز.

كما تم تحويل ساحة الوصل المركزية في مدينة إكسبو دبي إلى مشهد احتفالي، مع عرض خاص لأضواء عيد الميلاد والموسيقى.

مع المشاركة بين المجتمعات المختلفة والزخارف الرائعة والأنشطة غير العادية. تعرف المدينة بالتأكيد كيف تحتفل بعيد الميلاد. إنه أسلوب دبي.