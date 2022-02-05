شاهد: تتابع رسم لوحة زيتية يحقق رقما قياسيا عالميا في دبي

من خلال لقطات متتابعة لرسم لوحة زيتية جرى تصويرها في إطار معرض دبي إكسبو 2020، سجل رقم قياسي عالمي جديد، في سلسلة فيديو عبر الإنرتنت، لعدد الأشخاص المشاركين في استخدام فرشاة الرسم على اللوحة، وتمريرها من شخص إلى آخر.

وقد تم تصوير 260 شخصا وهم يضيفون لمساتهم على اللوحة القماشية، ما جعل مؤسس المشروع "ديبارتنر"، يحقق الرقم القياسي الجديد يوم الأربعاء الماضي 2022/02/02.

وكان مشروع الرسم العالمي تم إطلاقه في 2021/10/28، كجزء من معرض إكسبو دبي 2020، وهو يهدف إلى توحيد الناس في مختلف أنحاء الكوكب والسمو بالثقافة، مع تمكين زائر ما إلى المعرض من إضافة لمسة بالفرشاة إلى العمل المتنامي.

ومن بين الذين تركوا بصماتهم على اللوحة الممثل باي لينغ والمخرج تيمور بيكمامبيتوف، إلى جانب فنانين آخرين تجاوز عددهم الألفين، يتحدرون من أكثر من 190 دولة.

وستظل اللوحة الفنية التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة عشر قدما معروضة في الجناح الوطني لمعرض إكسبو دبي2020 إلى غاية شهر آذار/مارس المقبل، وبعد ذلك سيتم بيعها في مزاد لفائدة الاعمال الخيرية.