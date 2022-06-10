بلغاريا تبحث عن طيار مجهول الهوية حلق بطائرته القديمة في أجواء دول أوروبية

تبحث السلطات البلغارية عن طيّار مجهول الهوية حلّق بطائرته "بيتشكرافت" في أجواء عدة دولة أوروبية، قبل أن يهبط في أحد المطارات الخاصة ويختفي أثره.

ورجّح وزير الداخلية البلغاري، بويكو راشكوف أن تكون الطائرة ذات المقعدين والتي يعود تصنيعها إلى أوائل ستينيات القرن الماضي، قد أقلعت من المجر وحلّقت فوق بولندا وسلوفاكيا.

وكانت قوى الدفاع الجوي في بلغاريا وُضعت في حالة تأهب قصوى مساء الأربعاء بعد أن تمّ رصد الطائرة الصغيرة في المجال الجوي للبلاد، حيث يُعتقد أن الطيار هبط بالقرب من البحر الأسود بعد عبوره صربيا ورومانيا.

وتمّ العثور على الطائرة فوق مدرج مطار خاص في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة بوهوفتسي، وكانت مغطاة ومحركها لا يزال دافئاً، ولم يكن هناك أي أثر للطيّار.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية في بيان: إن الطائرة المشبوهة لم يكن لديها خطة طيران، وقد عطلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ولم ترد على الرسائل اللاسلكية أو الإشارات البصرية.

واعترضت أربع طائرات هنغارية ورومانية الطائرة المشبوهة، ثم رافقتها حتى دخلت المجال الجوي البلغاري.

وذكر وزير الدفاع البلغاري دراغومير زاكوف في تصريح أدلى به للصحفيين أن بلاده لم ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة المريبة لأن الطائرات "لم تمثل سابقاً تهديداً للبلاد"، وفق تعبيره.

وأضاف زاكوف أن الطائرة "كانت تحلق على ارتفاع منخفض جداً وبسرعة منخفضة مما يجعل اعتراض المقاتلات لها أمراً صعبا"، على حد وصفه.

هذا وفتح مكتب المدعي العام في مدينة فارنا بشرق بلغاريا تحقيقا في الحادث.