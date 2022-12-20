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أخبار السفر

وكالة: الانتعاش الكامل للسفر الجوي في أوروبا لن يعود قبل 2025

طائرة جامبو تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية خلف طائرة الخطوط الملكية الهولندية "كي أل أم" في مطار شارل ديغول شمال باريس. 2022/06/23
طائرة جامبو تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية خلف طائرة الخطوط الملكية الهولندية "كي أل أم" في مطار شارل ديغول شمال باريس. 2022/06/23   -   حقوق النشر  Remy de la Mauviniere/AP2003
بقلم:  يورونيوز

 قال المجلس الدولي للمطارات في أوروبا الذي يمثل مطارات أوروبا يوم الثلاثاء، إن التعافي الكامل في حجم الركاب في المطارات الأوروبية أصبح من المتوقع الآن أن يحدث، في عام 2025 وليس عام 2024 كما كان متوقعا من قبل.

وقال أوليفييه يانكوفيتش، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا، إن "حركة الركاب حققت عودة قوية منذ الربيع الماضي، وتميزت بقدرة كبيرة على المرونة حتى الآن، في مواجهة تزايد الرياح المعاكسة الجيوسياسية والاقتصادية".

وأضاف يانكوفيتش: "لكننا نتوقع الآن أن يتباطأ تعافي حركة المسافرين مع المضي قدما، ليتقدم الإطار الزمني نحو عام 2025، قبل أن تعود المطارات الأوروبية أخيرا إلى حيث كانت قبل كوفيد-19".

المصادر الإضافية • رويترز