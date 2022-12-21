هل تبحث عن وجهة دافئة وغير مكلفة خلال الشتاء؟.. إليك قائمة لأفضل الوجهات التي يمكنك زيارتها

تعد مصاريف التنقل والمبيت من أولى أولويات عشاق السفر الذين يبحثون دائما عن وجهات جيدة ومنخفضة التكاليف.

ومع غلاء الأسعار والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم نظرا لانعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، فإن التخطيط والعثور على الوجهة المناسبة لميزانيتك يعد أمرا مهما.

وفيما يلي قائمة لعدد من الوجهات المشمسة والدافئة التي يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء حول العالم وفق موقع "أوتا إنسايت" الذي قام بمقارنة وتحليل بيانات أزيد من 60 ألف فندق عبر 185 دولة.

9- سردينيا بإيطاليا مقابل 100 يورو لليلة

تمثل جزيرة سردينيا الإيطالية وجهة مثالية خلال فصل الشتاء حيث يمكن العثور على فنادق للإقامة بمتوسط سعر يبلغ 100 يورو لليلة.

هناك الكثير من التجارب الثقافية والمناظر الطبيعية التي يمكن الاستمتاع بها خلال شهر فبراير خاصة وأن الجزيرة تشهد توافدا منخفضا في هذه الفترة من السنة إذا كنت من الذين يتجنبون الأماكن المزدحمة.

تشهد سردينيا حوالي خمس ساعات من أشعة الشمس في اليوم في شهر فبراير ويبلغ متوسط درجات الحرارة اليومية القصوى 15 درجة مئوية.

8-نيس فرنسا مقابل 99 يورو لليلة

هذه المدينة السياحية المطلة على البحر تبقى دافئة خلال أشهر الشتاء.

ويمكن الاستمتاع بغروب الشمس الخلاب في المساء من أحد المقاهي على كورنيش نيس الشهير.

تبدأ درجات الحرارة في نيس في الارتفاع مرة أخرى اعتبارًا من شهر يناير مما يجعلها مكانًا لطيفًا للبحث عن أشعة الشمس الشتوية. يمكن أن يصل متوسط الحرارة إلى 13 درجة مئوية مع تسع ساعات من أشعة الشمس.

مدينة نيس الفرنسية https://www.pexels.com/fr-fr/@pixabay/

7- ماربيا بإسبانيا مقابل 99 يورو لليلة

تشتهر ماربيا بأنها وجهة للعطل الصيفية المشمسة ولكنها أيضًا خيار رائع لقضاء عطلة الشتاء.

ويمكن الاستمتاع بالمنطقة من خلال التنزه سيرًا على الأقدام عبر الريف أو لعب الغولف بواحد من 70 ملعبًا للغولف المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

تتمتع ماربيا بمناخ محلي محمي بمتوسط درجات حرارة مرتفعة تبلغ 16 درجة مئوية وسبع ساعات من أشعة الشمس في اليوم.

6- مونبلييه، فرنسا مقابل 90 يورو لليلة

في المتوسط ستكلف الإقامة في مونبلييه 90 يورو في الليلة في فبراير. قد لا يكون الجو حارًا مثل أشهر الصيف ولكن الشتاء هو أفضل وقت للاستمتاع بالمهرجانات الثقافية بهذه المدينة، يكون الطقس في مونبلييه خلال شهر فبراير باردًا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية.

5- الدار البيضاء، المغرب مقابل 87 يورو لليلة

يشهد المغرب عددًا أقل من السياح في فبراير، لذا فهو وقت مناسب للزيارة إذا كنت ترغب في تجنب الازدحام واكتشاف الهندسة المعمارية لهذه المدينة الساحرة.

يبلغ متوسط تكلفة الإقامة في الفنادق 87 يورو في الليلة وتعد "كازابلاكا" واحدة من أكثر الوجهات دفئًا في هذه القائمة بمتوسط حرارة تبلغ 18 درجة مئوية كحد أقصى مع ما يقرب من سبع ساعات من أشعة الشمس في اليوم.

georgeparisph /Pixabay

4- مالطا مقابل 86 يورو لليلة

شهر فبراير سيكون أنسب فترة لزيارة مالطا لاستفادة من تكاليف منخفضة تبلغ في المتوسط 86 يورو.

كما أن المواقع السياحية والمتاحف التاريخية الرئيسية أقل ازدحامًا مقارنة بحشود من السياح الذي يتدفقون إلى هذه الجزيرة صيفا.

تتمتع مالطا بثماني ساعات من أشعة الشمس في المتوسط في فبراير ويبلغ متوسط درجات الحرارة المرتفعة اليومية 16 درجة مئوية.

جزيرة مالطا https://www.pexels.com/fr-fr/@pixabay/

3- جزيرة كريت باليونان مقابل 80 يورو لليلة

يوجد عدد أقل بكثير من السياح في جزيرة كريت خلال فصل الشتاء مما يعني أن متوسط سعر الإقامة سينخفض إلى 80 يورو في الليلة.

تجمع الجزيرة خلال شهر فبراير بين خضرة الطباع والجبال مغطاة بالثلوج والبحر، مما يكسبها ميزة خاصة خلال فصل الشتاء.

تصل درجات الحرارة في جزيرة كريت في فبراير في المتوسط 16 درجة مئوية.

2- رودس، اليونان مقابل 78 يورو لليلة

ينخفض سعر الإقامة في رودس في فبراير إلى متوسط 78 يورو في الليلة.

يمكن أن تكون رياضة المشي لمسافات طويلة في حرارة الصيف تجرِبة صعبة، لذا يمكن الاستفادة من برودة الطقس للمشي في بعض المسارات المتعرجة بالجزيرة. في الشتاء يبقى البحر اكثر دفئا مقارنة بشواطئ شمال أوروبا، وهو أمر مثالي لعشاق الرياضات المائية.

تشهد مدينة رودس سطوع الشمس بمعدل خمس ساعات يوميًا في شهر فبراير. وتصل درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية كحد أقصى يوميًا.

جزيرة رودس اليونانية https://www.pexels.com/fr-fr/@pixabay/

1- بورتيماو، البرتغال مقابل 77 يورو لليلة

بمتوسط 77 يورو في الليلة، تعد بورتيمايو أرخص وجهة شتوية مشمسة في البرتغال. وهي أكبر مدينة في غرب الغارف ولكنها غالبًا ما تكون أقل ازدحامًا من المدن الشاطئية المحيطة.

في فبراير يبلغ متوسط درجة الحرارة القصوى حوالي 16 درجة مئوية، قد لا تكون دافئة جدا مقارنة بالوجهات التي تم ذكرها سابقا ولكنها بالتأكيد أكثر دفئا من شمال أوروبا.