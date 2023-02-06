منطقة عسير السعودية.. مناظر بانورامية ومعالم سياحية في انتظار محبي الاستكشاف

تعد منطقة عسير في السعودية ملاذًا لمحبي المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال وحتى عشاق المقاهي المطلة على المناظر الطبيعية.

يمكن حجز فندق والحصول على دليل لاكتشاف أعلى القمم السعودية مثل قمة سودة التي يوجد بها الكثير لرؤيته.

يبلغ ارتفاع جبل السودة حوالي 3 آلاف متر، وهو أعلى جبل في المملكة السعودية، ويزدهر بالمساحات الخضراء الفاتنة.

ويمكن الاستمتاع بمساراته المتعرجة التي تمنحك مناظر بانورامية في كل منعطف.

يتمتع زكي العريفي، المقيم في عسير والمرشد المحلي المستقل، بخبرة كبيرة لنقل السياح في جولات جبلية ورحلات استكشافية في المدينة، ويقول إن عسير وجهة سياحية جميلة في الصيف والشتاء حيث يمكن التمتع بأشعة الشمس طيلة السنة.

يوجد بعسير كذلك مراكز تسوق حديثة و أسواق تقدم مختلف الأطعمة الشعبية والبضائع التقليدية.

تعد أبها عاصمة منطقة عسير وتمثل مركزا لأرقى المعالم السياحية.

وواحدة من أكثر الطرق الممتعة لتجربة أبها هي التنقل إلى قمم جبالها والجلوس عند مقهى "جوي فينو" Joy Venue ذو الأرضية الزجاجية، لاستمتاع بمنظر بانورامي مذهل فوق السحاب ولأنت ترتشف كوب قهوة مصنوع من بطريقة تقليدية.

على بعد مسافة قصيرة بالسيارة، يمكن للزوار اكتشاف شارع الفن على طريق الملك خالد، تصطف على جانبي هذا الطريق مقاهي عصرية ومزينة بجداريات ملونة ومحاطة بصفوف من أشجار الجاكاراندا السميكة.

يزدهر الشارع بألوان أرجوانية مثيرة في شهر مايو من كل عام.

يؤدي شارع الفن إلى سوق أبها الرئيسي الذي تباع فيه هدايا تذكارية يمكن اقتناؤها، من التوابل إلى اللباس المحلي التقليدي.