تركيا: اكتشف أبرز المعالم الثقافية والمعمارية التي تزخر بها مدينة إسطنبول

تعد إسطنبول مفترق طرق بين آسيا وأوروبا، فهي مدينة تنبض بالحياة وتقدم ثروة من الفرص لمحبي الفن والموسيقى والثقافة، كما تشتهر بتراثها التاريخي الغني.

وفي حلقة جددة من برنامج "إكسبلور تركيا" تنقلكم عدسة يورونيوز إلى آيا صوفيا لاكتشاف أحد أبرز معالم إسطنبول الثقافية والمعمارية.

تم بناء هذا الصرح ككاتدرائية في القرن السادس تحت إشراف الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول وأطلق عليها اسم كنيسة الحكمة المقدسة، ويعد هذا الصرح مثالًا ممتازًا للفن البيزنطي.

فيما بعد تم تحويله إلى مسجد إسلامي حتى عام 1935 ثم أصبح متحفا قبل أن يحول إلى مسجدًا مرة أخرى بدءًا من عام 2020.

داخل "آيا صوفيا" يمكن مشاهدة قبة المسجد الضخمة والفسيفساء الذهبية وأعمدة الرخام.

يعد مسجد آيا صوفيا معلما لا يمكن تفويت فرصة زيارته بالنسبة لملايين السائحين الذين يزورون إسطنبول كل عام، كما توضح لنا فلورنسيا ليمان القادمة من الأرجنتن رفقة صديقتها وتقول ليورونيوز "نقوم برحلة في الشرق الأوسط وتوقفنا في إسطنبول لزيارة آيا صوفيا وهي رائع حقًا. نحن سعداء جدًا لوجودنا هنا ".

كما توضح جيسيكا غوندين وهي سائحة من جنوب إفريقيا أن "آيا صوفيا تعد معلمًا بارزًا وهي مشهورة في جميع أنحاء العالم وقد قيل لنا أن الهندسة المعمارية فريدة من نوعها حقًا… التفاصيل، النقوش والأعمدة كلها رائعة".

على بعد بضع مئات من الأمتار من مسجد آيا صوفيا نجد المتاحف الأثرية المقسمة إلى ثلاث صالات عرض رئيسية والتي تعد موطنا لأكثر من 500 ألف قطعة أثرية تمثل تقريبًا جميع العصور والثقافات والحضارات التي مرت عبر التاريخ.

تعد إسطنبول أيضًا مركزا ثقافيا يربط بين الشرق والغرب ويجمع بين القديم والحديث وهناك مكان واحد يجمع عشاق الثقافة معًا تحت سقف واحد وهو مركز أتاتورك الثقافي.

يعد مركز أتاتورك الثقافي (أو أتاتورك كولتور ميركيزي)، الواقع في ساحة تقسيم الشهيرة، صرحا كلاسيكا يعكس الحياة الثقافية في ستينيات القرن الماضي، رغم نشوب حريق هائل دمر المركز في السبعينيات غير أن السلطات أعادت ترميمه ليتم افتتاحه مجددا عام 2021.

يقول رمزي بوهارالي وهو المدير الفني للمركز "في مدينة ضخمة مثل إسطنبول، يمكن مشاهدة جميع العروض المسرحية والحفلات الموسيقية المذهلة في هذا المركز".

كما يتوفر المركز على دار أوبرا ومسرح ومعرض فني وقاعات ومرافق متعددة الاستخدامات.

ويمنح المكان فرصة للسكان المحليين فرصة للهروب من الروتين اليومي والاستمتاع بالعروض المقدمة.

ويعتبر بوهارالي أن المركز الثقافي يعد مرفقا أساسيًا وملاذا للأشخاص الذين يعيشون في إسطنبول للابتعاد عن ضغوط المدينة "..إن مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول هو مكان حيث يمكن للناس الذين ترهقهم ضغوط الحياة اليومية الاسترخاء مع الثقافة والفن، والهروب من صخب الحياة، وإحياء معنوياتهم بالفن".