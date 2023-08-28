غرامة كبيرة على شركة الخطوط الجوية الأمريكية لإجبارها الركاب على الانتظار طويلاً

بقلم: يورونيوز

فرضت الحكومة الفدرالية غرامة قدرها 4.1 مليون دولار على الخطوط الجوية الأمريكية بسبب عشرات الحالات التي تم فيها إبقاء الركاب على متن الطائرات دون فرصة للخروج منها.

وقالت وزارة النقل الأمريكية إنها أكبر غرامة من نوعها ضد شركة طيران منذ أن دخلت القواعد التي تنظم التأخيرات الأرضية الطويلة حيز التنفيذ قبل عقد من الزمن.

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وقالت الوزارة إن على الخطوط الجوية الأمريكية أن تدفع نصف الغرامة خلال ثلاثين يوماً، بينما منحت شركة الطيران ائتماناً للنصف الآخر، تزيد قيمته عن 2 مليون دولار بقليل، كتعويض دفعته للركاب المتأخرين، وفقاً لوثائق قضائية أدّت إلى تسوية القضية.

وقالت الوزارة إن تحقيقاتها كشفت أنه في الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، أبقت شركة الخطوط الجوية الأمريكية 43 رحلة جوية محلية منتظرة على الأرض لمدة ثلاث ساعات على الأقل دون منح الركاب -البالغ عددهم 5821 راكباً- فرصة النزول من الطائرة.

وبحسب القانون هناك استثناءات يُسمح فيها لشركات الطيران بخرق القواعد، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، لكن الإدارة قالت إن أياً من هذه العوامل كان سبباً في قرارات الشركة إجبار الركاب على الانتظار.