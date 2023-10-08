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طوفان الأقصى.. أبرز شركات الطيران العالمية تلغي عشرات الرحلات إلى إسرائيل

مدرج مطار بن غوريون
مدرج مطار بن غوريون Copyright GIL COHEN-MAGEN/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت شركات طيران عديدة إلغاء رحلات من تل أبيب وإليها في نهاية الأسبوع، في أعقاب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

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وفي ما يلي المعلومات الرئيسية المتوافرة صباح الأحد بهذا الصدد.

لوفتهانزا

ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية، شركة الطيران الأوروبية الأولى، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الإثنين ضمنا بسبب "الوضع الأمني"، على ما أعلن متحدث باسمها مساء السبت لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث أنه "على ضوء الوضع الراهن في إسرائيل، تلغي لوفتهانزا جميع الرحلات القادمة من تل أبيب والمتوجهة إليها حتى الإثنين ضمنا".

كما اتخذ فرعها البلجيكي "براسلز إيرلاينز" القرار ذاته.

وأعلنت الشركة أنها "مستعدة للتعاون مع السلطات لتنظيم عمليات إعادة أو رحلات إغاثة".

Matthias Schrader/AP
طائرتان تابعتان لشركتي لوفتهانزا والعال الإسرائيليةMatthias Schrader/AP

وأوضح متحدث باسمها لفرانس برس أنه "لا يمكن التكهن" بتطور الوضع.

وستقوم الشركة بمراجعة الوضع صباح الإثنين لاتخاذ قرار.

إير فرانس-كاي إل إم

أفاد متحدث باسم الشركة وكالة فرانس برس أنه "بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية والسلطات الإسرائيلية، تعلق إير فرانس حتى إشعار آخر رحلاتها مع تل أبيب" إلى حيث تسيّر عادة رحلتين يوميا.

وأوضحت المتحدثة أنه "تم اتخاذ تدابير تجارية تسمح للزبائن بإرجاء رحلاتهم أو إلغائها بدون تكبد رسوم".

وكان من المقرر أن تغادر رحلة الشركة المقبلة "آ إف 984" مطار شارل ديغول الباريسي في الساعة 21,10 متوجهة إلى تل أبيب حيث كان من المتوقع أن تهبط الأحد الساعة 2,30 ت غ.

غير أن الشركة ألغت هذه الرحلة كما الرحلات التالية من وإلى تل أبيب.

Remy de la Mauviniere/AP2003
طائرات تابعتان لإير فرانس وكي إل إمRemy de la Mauviniere/AP2003

كذلك أعلنت "ترانسافيا"، فرع إير فرانس كاي إل إم" المتدني التكلفة، في بيان إلغاء كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الإثنين ضمنا.

وأوضحت في بيان أن "ترانسافيا فرانس تلغي كل رحلاتها إلى تل أبيب من (مطاري) باريس أورلي وليون سانت إكزوبيري الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر (رحلتان من باريس أورلي) والإثنين 9 تشرين الأول/أكتوبر (ثلاث رحلات من باريس أورلي ورحلة من ليون سانت إكزوبيري)".

AP Photo/Armando Franca
طائرة تابعة لشركة ترانسافيا في مطار لشبونة في البرتغالAP Photo/Armando Franca

إيبيريا

أعلنت الشركة الإسبانية على شبكات التواصل أن فرعها المتدني التكلفة "إيبيريا إكسبرس" يلغي كل رحلاته من وإلى تل أبيب السبت "بسبب الوضع في إسرائيل".

Armando Franca/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
طائرة للخطوط الجوية الإسبانيةArmando Franca/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

إيتا إيروايز

أعلنت الشركة الإيطالية عبر منصة إكس إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى صباح الأحد "حفاظا على سلامة الركاب والطواقم".

لوت

ألغت الشركة البولندية رحلاتها السبت بين العاصمة البولندية وتل أبيب "بسبب الوضع في إسرائيل" بدون أن تورد أي معلومات حول الأيام التالية.

إيغيان

أعلنت الشركة اليونانية عبر منصة إكس "تعليق كل رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب السبت ولـ48 ساعة".

Thanassis Stavrakis/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
إحدى طائرات شركة إيغيانThanassis Stavrakis/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

سويس

أعلنت شركة سويس تعليق رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من مساء السبت وحتى إشعار آخر.

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وصرحت الشركة لوكالة كيستون إيه تي إس أنها بعد درس الوضع الأمني بصورة معمقة ومتواصلة، أبقت على رحلتيها من زوريخ إلى تل أبيب ومن تل أبيب إلى زوريخ ظهر السبت.

Daniel Maurer/2009 AP
طائرة سويس إيرDaniel Maurer/2009 AP

أوستريان إيرلاينز

أعلنت الشركة النمساوية لفرانس برس إلغاء كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الإثنين مشيرة إلى أنها تدرس "الوضع بصورة متواصلة".

Lisa Leutner/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
طائرة أوستريان إيرلاينزLisa Leutner/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

ويز إير

أعلنت الشركة المجرية على موقعها الإلكتروني إلغاء كل رحلاتها من وإلى إسرائيل الأحد، مشيرة إلى أنها ستعلن قرارها في الوقت المناسب بشأن رحلات الأيام القادمة.

Patrick Castillo/AP
طائرة ويز إيرPatrick Castillo/AP

إير كندا

علقت شركة الطيران الكندية اعتبارا من الأحد ولـ48 ساعة كل رحلاتها من تورونتو ومونتريال إلى تل أبيب، على ما أعلنت الحكومة الكندية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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