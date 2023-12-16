توقيف 14 موظفا في مطار إسباني للاشتباه في سرقتهم أغراضاً من أمتعة المسافرين

بقلم: يورونيوز

يشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين تم احتجازهم سابقاً قد باعوا أغراضًا مسروقة إلى عدة متاجر. وتجري السلطات التحقيق أيضًا في قضية عشرين موظفًا آخرين في المطار و27 متجرًا للمجوهرات في الجزيرة.

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تم إيقاف 14 موظفًا في مطار جزيرة تنريفه الإسبانية بسبب الاشتباه في سرقتهم أغراضًا قيمتها حوالي مليوني يورو من أمتعة الركاب، بحسب ما نقله الحرس المدني يوم الجمعة.

أشارت الوكالة الأمنية، في بيان صادر عنها، إلى أن الممتلكات المسروقة تشمل 29 ساعة فاخرة و22 هاتفاً ذكياً و120 قطعة مجوهرات. سُرِقَت من مسافرين من جنسيات مختلفة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.

يشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين تم احتجازهم سابقاً قد باعوا أغراضًا مسروقة إلى عدة متاجر. وتجري السلطات التحقيق أيضًا في قضية عشرين موظفًا آخرين في المطار و27 متجرًا للمجوهرات في الجزيرة.

وبدأت التحقيقات بناءً على استلام السلطات سلسلة من الشكاوى المقدمة من المسافرين.

سُجّلت حوادث السرقة أثناء تخزين الأمتعة في مستودعات الطائرات. وأفاد المحققون بأن المشتبه بهم كانوا يقومون بفتح الحقائب لسرقة أشياء ثمينة منها عندما يكونون بعيدين عن أعين الركاب والموظفين الآخرين.

وأوضح الحرس المدني أنهم كانوا يخبئون المسروقات في جيوبهم التي كانوا يخيطونها في ملابسهم، أو يضعونها في خزائنهم الخاصة في المطار.

واستقبل مطار جنوب تنريفه 10,8 ملايين مسافر في العام 2022، مما يجعله سابع مطار في العالم لناحية حركة المسافرين، حسب شركة إدارة الطيران "أينا".

وتنريفه هي الكبرى، والتي تضم أكبر عدد من السكان بين جزر الكناري، وتحظى بإقبال كبير من السياح من شمال أوروبا.