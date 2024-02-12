اكتشاف غريب في مطار بوسطن: قردة محنطة في متاع مسافر قادم من أفريقيا

بقلم: يورونيوز

الإكتشاف فاجأ عمال المطار، خاصة وأنّ السلطات الأمريكية تمنع منعا باتا نقل "لحوم الطرائد"، وتعتبر الأمر غير قانوني بسبب مخاطر انتشار الفيروسات وانتقالها عن طريق تلك اللحوم.

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خلال عمليات تفتيش روتينية، اشتمّ كلب تابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود في مطار بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية شيئًا غير عادي في أمتعة أحد الركاب. وعند فتح الأمتعة تفاجأ الجمارك بوجود قردة محنطة.

هذا الإكتشاف فاجأ عمال المطار، خاصة وأنّ السلطات الأمريكية تمنع منعا باتا نقل "لحوم الطرائد"، وتعتبر الأمر غير قانوني بسبب مخاطر انتشار الفيروسات وانتقالها عن طريق تلك اللحوم.

وقبل التفتيش، أفاد المسافر، الذي كان عائدا من زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الأمتعة تحتوي على أسماك مجففة، ولكن أعوان الجمارك وبعد التفتيش الدقيق، عثروا على جثث أربعة قردة ميتة ومجففة.

المتحدث بإسم هيئة الجمارك ومراقبة الحدود رايان بيسيت أكد يوم الأحد، أن المسافر قال إنه أحضر القردة إلى الولايات المتحدة من أجل "استهلاكه" الخاص.

اللحوم النيئة أو المعالجة بشكل طفيف من الحيوانات البرية، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "لحوم الطرائد"، محظورة في الولايات المتحدة، وهو ما تؤكده لوائح السفر والتنقل بسبب خطر الإصابة بالأمراض.

لحوم الطرائد تشكل مخاطر المرض

جوليو كارافيا، مدير الميناء المحلي للجمارك وحماية الحدود قال: "إن المخاطر المحتملة التي يشكلها إحضار لحوم الطرائد إلى الولايات المتحدة حقيقية. فتلك اللحوم يمكن أن تحمل جراثيم يقد تسبب الأمراض، بما في ذلك فيروس إيبولا".

حسب هيئة الجمارك ومراقبة الحدود، فإن الحادث وقع في شهر يناير-كانون الثاني الماضي ولكن تمّ الإعلان عنه يوم الجمعة.

وقال بيسيت يوم الأحد، إنه لم يتم توجيه أي اتهامات للمسافر، ولكن تمّت مصادرة أمتعته، التي تضمّ لحوم القردة، واتخذ المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قرارا بإتلافها.

هل تعاني أوروبا من مشكلة تهريب لحوم الطرائد؟

يعدّ الاتجار بالحياة البرية مشكلة كبيرة في أوروبا، وخلال أكتوبر-تشرين الأول الماضي، تمّ تنفيذ عملية تفتيش واسعة تمّ خلالها مصادرة أكثر من ألفي مادة غير مشروعة شملت من حيوانات مهددة بالانقراض وأخشاب محمية.

بالرغم من صعوبة تقييم حجم التجارة غير المشروعة بلحوم الطرائد إذ لا يمكن تمييز أنواع اللحوم في كثير من الأحيان، وتفتقر المطارات إلى الموارد اللازمة لاختبار الواردات، فإن بروكسل وباريس هما مركزان رئيسيان للمهربين.

حسب البيانات، يتمّ تهريب نحو 3.9 طن من لحوم الطرائد عبر مطار بروكسل شهريا، بما في ذلك لحوم التماسيح وآكل النمل الحرشفي والقردة. ويُعتقد أن الكثير من تلك اللحوم مخصصة في الأساس للتجارة المنظمة.