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اقتصادي ورفيق بالبيئة... فرنسا تعرض الجيل الجديد للقطار فائق السرعة

الجيل الجديد من القطار فائق السرعة
الجيل الجديد من القطار فائق السرعة Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  Adel Dellal
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ستكون القطارات السريعة الجديدة قادرة على نقل 740 مسافرا لكل قطار، مقارنة بمتوسط 640 راكبًا في القطارات الحالية.

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عرضت فرنسا في مدينة بلفور في شرق البلاد، الجيل الجديد من القطار فائق السرعة لتشغيل خطوط باريس وليون ومرسيليا. ويعدّ هذا الجيل الخامس أكثر القطارات السريعة صديقة للبيئة، كما أنه اقتصادي قبل كل شيء، لأنه سيستهلك كهرباء أقل من سابقاتها وبطاقة أقل بنسبة 20 في المئة، وهو إلى ذلك يتطلب صيانة أقل بنسبة 30 في المائة.

وستكون القطارات السريعة الجديدة قادرة على نقل 740 مسافرًا، مقارنة بمتوسط 640 راكبًا في القطارات الحالية، ولن تتجاوز انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نسبة 30 في المئة، وبالتالي فهي أقل تلويثًا من قطارات اليوم. كما سيتم توفير مطعم للمسافرين في طابقي القطار بدل مطعم واحد.

المصادر الإضافية • EBU

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