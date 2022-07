no comment

تظاهر نشطاء حقوق الحيوان كانوا يرتدون زي الديناصورات في شوارع مدينة بامبلونا الثلاثاء للاحتجاج على إقامة سباق الثيران مهرجان سان فيرمين الشهير عالميًا، واصفين الحدث بالقسوة على الحيوانات. وحمل النشطاء لافتات كتب عليها "مصارعة الثيران من عصور ما قبل التاريخ"، وقال بعضهم إن الاحتجاج بأزياء تنكرية يهدف لإظهار إمكانية الجري دون أي قسوة على الحيوانات. وطارد مؤيدو سباقات الثيران نشطاء حقوق الحيوانات قبل أن تتدخل الشرطة لتهدئة الوضع.

يعد هذا الاحتجاج السنوي الـ 18 الذي تنظمه منظمة "الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات - People for the Ethical Treatment of Animals - PETA ، والمنظمة غير الحكومية الإسبانية أنيماناتوراليس - AnimaNaturalis.

تقام الاحتجاجات عادة قبل يوم من انطلاق مهرجان سان فيرمين الذي تعطي إشارة بدايته بعرض للألعاب النارية التقليدية "تشوبينازو" في منتصف النهار في ساحة دار البلدية في بامبلونا.