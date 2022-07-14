عرضت الشاشات العملاقة في ساحة تايمز سكوير في نيويورك صور الكون العميق التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي ونشرتها وكالة ناسا، مبشرة بعصر جديد يشهده علم الفلك.

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لتلكسوب جيمس ويب، تحفة الهندسة الفضائية بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار، في استكشاف العصور المبكرة للكون. وفي علم الفلك، يوازي الغوص في الفضاء عودة في الزمن إلى الوراء، فالضوء المرصود قد سافر لمليارات السنين قبل أن يصل إلينا.

ويشكل نشر الصور الإطلاق الرسمي للأنشطة العلمية للتلسكوب التي أبقي محتواها سريا لزيادة التشويق.