أغلق متظاهرون مناهضون للحكومة في المجر أحد الطرق الرئيسية في العاصمة خلال حركة المرور الصباحية في ساعة الذروة الإثنين في أحدث سلسلة من الاحتجاجات ضد التغييرات الأخيرة في قانون الضرائب في البلاد والتي استمرت لمدة أسبوع تقريباً.

وأدى الحشد المكون بشكل كبير من عمال توصيل الطعام على الدراجات والدراجات الهوائية إلى منع حركة المرور في كلا الاتجاهين على أحد الجسور الرئيسية على نهر الدانوب في بودابست.

اتخذت موجة المظاهرات طابعاً مناهضاً للحكومة بشكل متزايد منذ أن بدأت في 12 يوليو/ تموز. وكل ليلة تقريباً، يتحدى آلاف المتظاهرين الشرطة ويسيرون عبر وسط بودابست للمطالبة بسحب القانون.

استخدم حزب فيدس الحاكم في المجر، بقيادة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي لتمرير التغييرات التي تستهدف مخططاً ضريبياً يُعرف باسم كاتا - KATA والذي يسمح للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة مثل سائقي التوصيل بدفع معدل ضرائب منخفض وثابت.

إجراءات القانون الضريبي الجديد ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر- أيلول المقبل، وستجبر غالبية العمال على استخدام هذا النظام والبالغ عددهم 450 ألف عامل.