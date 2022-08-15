أقامت الأرجنتين المشهورة بجودة لحومها الحمراء النسخة الرابعة من بطولة "أسادو" (أي الشواء) الوطنية لانتخاب أفضل "أسادور" فيها.

وتنافس 24 مشاركاً يمثلون المقاطعات الثلاث والعشرين التي تتألف منها الدولة الأميركية الجنوبية، لإعداد قطع مختلفة من اللحوم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء، وبحضور آلاف الأشخاص الذين شجعهم الطقس المشمس على الحضور.

وقال كارلوس لوبيز، عضو لجنة التحكيم في فن الشواء لوكالة فرانس برس: "بالنسبة للأرجنتينيين، أسادو هو الطبق الأول، الطبق الوطني". وأشار إلى أن "ثقافة أسادو" مشتركة بين الأوروغواي وتشيلي والمكسيك والبرازيل.