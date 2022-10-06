English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

euronews_icons_loading
ترقص النساء أثناء الاحتفال باليوم الأخير من مهرجان دورغا بوجا 05/10/2022
no comment

شاهد: اختتام فعاليات مهرجان "دورغا بوجا" في كولكاتا الهندية

أُسدل الستار في الهند على مهرجان "دروغا بوجا" الذي استمر لمدة خمسة أيام، والذي أقيم في شوارع كولكاتا "مدينة الفرح" ويعد الأهم بالنسبة للمجتمع البنغالي.

وتمثل الصلاة للإلهة الهندوسية دورغا جزءا من طقوس المهرجان، فيما تقام الاحتفالات والرقصات وسط تماثيل ومجسمات للإلهة، ومن ضمن الفعاليات يقوم المحتفلون بغمر مجسم دورغا المزين بالورود والزخارف في مياه نهر هوغلي إيذانا بنهاية المهرجان الذي صنفته االيونسكو ضمن قائمة "التراث الثقافي غير المادي للبشرية".

وقد أقيمت هذه الفعالية لأول مرة بعد انقطاع دام سنتين بسبب قيود كوفيد-19.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم