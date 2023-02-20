قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز يوم الإثنين إن نيوزيلندا مددت حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام أخرى بعد أن قتل إعصار غابرييل 11 شخصاً خلال أيام.

وشدّد هيبكينز على أن القرار سيضمن حصول المناطق المتضررة على الموارد التي تحتاجها.

وقال للصحفيين في ويلينغتون "لا يزال 6517 شخصاً في عداد المفقودين لكننا نعلم أن 4260 بخير والشرطة مستمرة في العمل على التوفيق بين الآخرين بشكل عاجل".

وأشار هيبكينز أيضاً إلى إن التيار الكهربائي انقطع عن آلاف المنازل.

وتسبب الإعصار الذي كان أكثر الأحداث الجوية تدميراً في البلاد منذ عقود في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وتمت مقارنة مستوى الضرر مع إعصار بولا في عام 1988.

كانت تلك العاصفة الأكثر تدميراً على الإطلاق تضرب الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.