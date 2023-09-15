شاهد: عدد كبير من الأفاعي داخل مرآب في أريزونا وصاحب المنزل يستنجد بشركة خاصة لتنقذه

وقال صاحب المنزل الذي استنجد بخدمات الشركة لتخليصه من الزواحف الخطيرة، إنه حاول أن يحافظ على رباطة جأشه حتى لا ينتابه الذعر، بعد أن عاش في الولاية طيلة 23 عاما، شاهد خلالها أفعى جلجلة واحدة فقط عند الباب أو الشرفة. لكن هذه المرة قررت فيها الأفاعي التسكع عنده، حتى أنقذته شركة "ماريسا ماكي" من هذا الخطر الداهم.

وقال صاحب المنزل الذي استنجد بخدمات الشركة لتخليصه من الزواحف الخطيرة، إنه حاول أن يحافظ على رباطة جأشه حتى لا ينتابه الذعر، بعد أن عاش في الولاية طيلة 23 عاما، شاهد خلالها أفعى جلجلة واحدة فقط عند الباب أو الشرفة. لكن هذه المرة قررت فيها الأفاعي التسكع عنده، حتى أنقذته شركة "ماريسا ماكي" من هذا الخطر الداهم.