شاهد: فلسطينيون يعيشون في منازلهم المدمرة بمدينة رفح

تقضي عائلة فلسطينية يومها بين أنقاض منزلها المدمر في حي الشابورة بمدينة رفح هربًا من ضجيج وفوضى المدرسة التي لجأت إليها.

ولجأت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، بسبب العملية البرية الإسرائيلية.